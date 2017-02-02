Назначен президент морского порта Актау
2 февраля 2017, 10:37
Им стал Турикпенбаев Абай Ногаевич.
В Актау назначен президент международного морского порта, сообщает МИА «Казинформ».
«Решением правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» (протокол № 02/3 от 27 января 2017 года) назначен на должность президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Турикпенбаев Абай Ногаевич», - говорится в сообщении на сайте нацкомпании.
Турикпенбаев родился в 1964 году в Шымкенте. Окончил Казанский химико-технологический университет по специальности «инженер-механик», Евразийский институт рынка по специальности «экономист-менеджер».
В разные годы он работал представителем АО «Мангистаумунайгаз» в АО «ПНХЗ» (Павлодар), а также коммерческим директором в этой же компании, директором контрольно-аналитического департамента ОАО «Узеньмунайгаз», заместителем генерального директора по производству ТОО «ТенизСервис», председателем группы «Батумский индастриал холдинг».
С 2015 года занимал должность вице-президента Актауского морского торгового порта.
Фото: ANN.az
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