Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назначен президент морского порта Актау

2 февраля 2017, 10:37

Им стал Турикпенбаев Абай Ногаевич.


В Актау назначен президент международного морского порта, сообщает МИА «Казинформ».

«Решением правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» (протокол № 02/3 от 27 января 2017 года) назначен на должность президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Турикпенбаев Абай Ногаевич», - говорится в сообщении на сайте нацкомпании.

Турикпенбаев родился в 1964 году в Шымкенте. Окончил Казанский химико-технологический университет по специальности «инженер-механик», Евразийский институт рынка по специальности «экономист-менеджер».

В разные годы он работал представителем АО «Мангистаумунайгаз» в АО «ПНХЗ» (Павлодар), а также коммерческим директором в этой же компании, директором контрольно-аналитического департамента ОАО «Узеньмунайгаз», заместителем генерального директора по производству ТОО «ТенизСервис», председателем группы «Батумский индастриал холдинг».

С 2015 года занимал должность вице-президента Актауского морского торгового порта.

Фото: ANN.az

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...