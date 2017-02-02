Впервые в Казахстане: квартира продана за 21000 тенге

Победителю 52 года, родом он из Атырау. Работает логистом в «Шеврон Мунайгаз Инк» с окладом 320.000 тенге.

28 января 2017 в MEGA Park Алматы состоялся розыгрыш от компании ALMACLOUD, в ходе которого стало известно имя счастливого обладателя двухкомнатной квартиры в жилом районе "АЛМАЛЫ".





С легкой руки Фархада Абдраимова, им стал - Аскар Сулейменов!

Победителю 52 года, родом он из Атырау. Работает логистом в «Шеврон Мунайгаз Инк» с окладом 320.000 тенге. Вместе с супругой, преподавателем ВУЗа, воспитывает двух дочерей, старшая из которых замужем, а младшая учится в Алматы, проживая на съемной квартире. У Аскара в Атырау квартира, купленная в ипотеку. Треть зарплаты, около 100 000 тенге, уходит в банк.





Квартира для семьи Сулейменовых стала настоящим подарком судьбы, поскольку Аскар в поисках программы 1С случайно наткнулся на сайт www.almacloud.kz , где и узнал про акцию. Для участия в розыгрыше квартиры он приобрел два пакета за 10500 тенге, второй из которых, оказавшийся выигрышным, посвятил своей дочери.





После оглашения результатов, Аскару был куплен билет на ближайший рейс до Алматы. Сразу с трапа самолета Санжар Алтаев отвез его в квартиру. Впрочем, Аскар участвовал еще в розыгрыше красной Теслы, о чем всем рассказывал, но получал массу осуждений. Во второй раз не стал никому говорить. Даже жене. Поэтому как участие, так и неожиданная победа Аскара стала большим сюрпризом для всего его окружения.

Главное верить в чудеса.









Вы можете стать участником розыгрыша еще одной квартиры 8 февраля, купив билеты на Универсиаду-2017 на сайте www.almacloud.kz ! Количество ограничено.





По всем вопросам пишите в чат в Whatsapp : или по номеру +77088888877





Чтобы убедится в прозрачности, вы можете просмотреть запись прямой трансляции на нашем сайте www.almacloud.kz , а также https://goo.gl/Abp35n



