Мужская сборная Казахстана по керлингу проиграла британцам на Универиаде в Алматы

На Универсиаде в Алматы мужская сборная Казахстана по керлингу сыграла матч против сборной Великобритании.





Отечественная команда потерпела поражение со счетом 1:10.





В вечерней сессии, которая стартует в 19:00 по местному времени казахстанцы сыграют с представителями Южной Кореи.



