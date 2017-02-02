Мужская сборная Казахстана по керлингу проиграла британцам на Универиаде в Алматы

2 февраля 2017, 11:01

Отечественная команда потерпела поражение со счетом 1:10.


На Универсиаде в Алматы мужская сборная Казахстана по керлингу сыграла матч против сборной Великобритании.

Отечественная команда потерпела поражение со счетом 1:10.

В вечерней сессии, которая стартует в 19:00 по местному времени казахстанцы сыграют с представителями Южной Кореи.


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