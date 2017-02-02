Комиссия проверяет детсады после жалоб родителей в Астане

31 января 2017 года пользовательница соцсетей Жанна Шапенова разместила пост, обращенный к работникам столичного образования. В нем были размещены фотографии государственного детского сада №77 "Қошақан" со сломанным стулом, одним ковром и унитазом без ободка.

"Детки вынуждены сидеть вот на таких стульчиках и на холодном унитазе без ободка. Эх, заведующую бы посадить на этот унитаз, чтобы поняла. Детям нечем заняться во время игрового процесса, так как у них нет игрушек, ковровое покрытие сократили настолько, что дети просто не помещаются на него (в группе более 30 детей), соответственно они играют на голом полу. Постоянная текучка воспитателей (по словам воспитателей, на них оказывается моральное и психологическое давление со стороны заведующей), что сильно отражается на психике детей. Неоднократно родители говорили с заведующей, но все остается без изменений. Кто-то же должен контролировать ее действия, или она так и будет устраивать в садике самоуправство?! В общем атмосфера там далеко не для детей. Пожалуйста, примите меры!", — писала жительница Астаны (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).



