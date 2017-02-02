Комиссия проверяет детсады после жалоб родителей в Астане
2 февраля 2017, 11:12
Управление образования Астаны проверяет детсады после жалоб родителей в соцсетях.
Комиссия управления образования проверяет деятельность детских садов Астаны, сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для проверки послужила жалоба одной из матерей в соцсетях на неудовлетворительные условия, которые приходится терпеть ее ребенку в детском саду.
31 января 2017 года пользовательница соцсетей Жанна Шапенова разместила пост, обращенный к работникам столичного образования. В нем были размещены фотографии государственного детского сада №77 "Қошақан" со сломанным стулом, одним ковром и унитазом без ободка.
"Детки вынуждены сидеть вот на таких стульчиках и на холодном унитазе без ободка. Эх, заведующую бы посадить на этот унитаз, чтобы поняла. Детям нечем заняться во время игрового процесса, так как у них нет игрушек, ковровое покрытие сократили настолько, что дети просто не помещаются на него (в группе более 30 детей), соответственно они играют на голом полу. Постоянная текучка воспитателей (по словам воспитателей, на них оказывается моральное и психологическое давление со стороны заведующей), что сильно отражается на психике детей. Неоднократно родители говорили с заведующей, но все остается без изменений. Кто-то же должен контролировать ее действия, или она так и будет устраивать в садике самоуправство?! В общем атмосфера там далеко не для детей. Пожалуйста, примите меры!", — писала жительница Астаны (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).
По поручению акима города Астаны уже на следующий день была создана специальная комиссия для полной проверки деятельности детского сада.
Как выяснилось в ходе проверки, фотографии, размещенные в социальных сетях, были сделаны 23 декабря 2016 года в группе "Кулыншак". Были проверены все группы, изучено состояние санитарных узлов, наличие игрушек, ковров. Ковры есть везде. По словам заведующей, в декабре в группах часть ковров снималась из-за вирусной инфекции для того, чтобы чаще делать влажную уборку. Что касается санитарных узлов, действительно, не на всех унитазах имелись прикрепленные ободки.
"До 18:00 1 февраля все замечания были устранены. Сегодня, 2 февраля, по результатам работы комиссии в данном детском саду будет проведено общее родительское собрание. Отдельное собрание будет организовано для сотрудников детского сада", — отметил руководитель столичного управления образования Сенгазыев Касымхан Сенгазыевич.
Данная работа будет продолжена во всех дошкольных организациях города Астаны.
В ведомстве напоминают, что когда родители или дети сталкиваются в организациях образования Астаны с неправомерными действиями со стороны администрации или учащихся – сбор денег на нужды школы, избиение ребенка в школе сверстниками, продажа табачных изделий на территории школы и т.п. – оставлять подобные факты без внимания не нужно.
В этом случае следует отправить SMS на номер 8 701 588 99 66, в тексте обязательно указать номер школы. К примеру, если это школа №98, то нужно в начале сообщения написать 098. Система SMS-сообщений доступна только по школам.
По любым фактам жалоб на детские сады, школы, колледжи отправьте сообщение на WhatsApp на номер 8 778 255 01 62 с указанием подробностей в примечании.
По любым фактам жалоб звоните по телефонам "горячей линии" управления образования Астаны: 55 01 62, 8 778 255 01 62. Время работы – с 9:00 до 19:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:30.
Для того, чтобы управление образования организовало проверку по фактам поборов, необходимо сообщить номер школы (колледжа, детского сада), класса (группы), требуемую сумму, и на какие цели с вас просят собрать средства. Жалоба останется анонимной для руководства учебного заведения.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Алексей Мальгавко
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