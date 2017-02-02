Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 324,78 (+0,42), EURKZT_TOD - 350,00/350,70

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD). В связи с праздничным днем в Китайской Народной Республике (Праздник Весны) торги китайским юанем с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) на KASE не проводились. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 324,78 тенге за доллар (+0,42 тенге), объем торгов - 18 900 тыс. USD (+1 150 тыс. USD). По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 350,00 тенге за евро, предложение - 350,70 тенге за евро. По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.