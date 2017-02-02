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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 324,78 (+0,42), EURKZT_TOD - 350,00/350,70

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге  (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)  и в долларах США (EURUSD_TOD). В связи с праздничным днем в Китайской  Народной Республике (Праздник Весны) торги китайским юанем с расчетами  T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) на KASE не проводились. Для указанных инструментов  данная сессия является основной. В торгах приняли участие 17 членов  валютного рынка KASE.  Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил  324,78 тенге за доллар (+0,42 тенге), объем торгов - 18 900 тыс. USD  (+1 150 тыс. USD).  По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было.  На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.  По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент  закрытия сессии спрос составил 350,00 тенге за евро, предложение -  350,70 тенге за евро.  По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было.  На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.  Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего  значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если  на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было  или торги им не проводились, тренд не указывается.  

2 февраля 2017, 11:18
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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