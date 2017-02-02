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Новости за сегодня

Новые требования к сотрудникам выдвинули казахстанские работодатели

 

В Казахстане уже в этом году заработают центры по сертификации специалистов.

Руководители девяти отраслевых ассоциаций собрались в Палате предпринимателей Алматы, чтобы доказать «крупнякам» алматинского бизнеса свою состоятельность. В вопросе обучения рабочих кадров за владельцами промышленных предприятий теперь последнее слово. Несколько лет назад производственники были недовольны уровнем подготовки специалистов в колледжах. В ответ на потребности предприятий Палата предпринимателей совместно со средними учебными заведениями открыла в городе 7 кластеров. Теперь работодатели ставят новую задачу.

«Руководители предприятий хотят, чтобы каждый специалист имел профессиональную категорию. От этого зависит качество выпускаемой продукции и зарплата сотрудника. Обучать, переобучать и выдавать сертификаты будут центры по сертификации при отраслевых ассоциациях. Но только те, которые будут включены в реестр Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», - рассказала руководитель отдела по развитию человеческого капитала Палаты предпринимателей г.Алматы Вера Цзин.

Кто получит возможность проводить аттестацию, а кто нет, теперь решают сами работодатели. А именно те, кто входит в региональный Совет. Одну за другой они прослушали презентации отраслевых ассоциаций.

«Сегодня в Казахстане в индустрии красоты занято около 100 тысяч человек. Я считаю, что для населения в 17 миллионов это слишком много. Сертификация позволит отсеять непрофессионалов. Есть и экономический интерес. Большая часть доходов в этой сфере находится в тени. При этом оборот в индустрии красоты в прошлом году составил более 200 миллиардов тенге», - подчеркнул президент Ассоциации индустрии красоты Махмуд Турсун.

Из девяти ассоциаций одобрение членов регионального Совета получили только шесть. Работодатели посчитали, что не все обладают должным уровнем профессионализма и имеют необходимую материально-техническую базу для аттестации специалистов. Предложение направили на рассмотрение руководству НПП «Атамекен». Если оно будет принято, сертификаты о квалификации в Алматы уже в этом году смогут получить работники сфер туризма, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, пищевых предприятий, легкой промышленности, инновационных компаний и индустрии красоты.

Улучшение качества человеческого капитала - одна из приоритетных задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана.

 

2 февраля 2017, 11:25
Источник, интернет-ресурс: НПП, НЭП «Союз «Атамекен» (http://palata.kz)

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