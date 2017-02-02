МИД Мексики опроверг данные об угрозах Трампа президенту Ньето

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето угрожал направить американские войска, если вооруженные силы соседней страны не смогут обуздать "плохих парней". Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP), которая привела отрывок беседы лидеров двух государств

"У вас тут куча плохих парней. Вы стараетесь недостаточно, чтобы остановить их. Я считаю, что ваши военные напуганы, наши военные - нет, поэтому я могу в принципе послать их", - приводит AP выдержку из разговора Трампа. Агентство признает, что этот фрагмент не разъясняет, о каких "парнях" идет речь и куда грозил направить американские войска президент США.





AP уточнило, что в МИД Мексики опровергли достоверность данной цитаты. Агентству не удалось получить комментарий Белого дома.





В свою очередь газета The Hill сообщила со ссылкой на представителя Белого дома, что администрация США также опровергла информацию о том, что Дональд Трамп на прошлой неделе в телефонном разговоре с президентом Энрике Пеньей Ньето угрожал ввести войска.

"Сообщения, что президент угрожал вторгнуться в Мексику ложны. Даже правительство Мексики подвергает сомнению данную информацию", - цитирует издание слова представителя.





В интервью телеканалу CBN Трамп ранее подтвердил, что 27 января провел телефонный разговор с Энрике Пеньей Ньето, который отменил свой визит в США из-за планов американской администрации возвести стену на южной границе за счет Мехико. "У меня только что состоялась беседа с властями Мексики, вернее с самим президентом. Он хороший человек, и мы посмотрим, что станется дальше. Посмотрим, что произойдет дальше", - повторил Трамп, охарактеризовав разговор с коллегой как "очень теплый".





Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов в Соединенные Штаты, причем Мексика заплатит за возведение ограждения тем или иным образом. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.