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В Шымкенте обнаружен труп молодого мужчины

2 февраля 2017, 11:39

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и криминалисты.


Труп молодого мужчины обнаружен в Шымкенте прямо около ступенек салона красоты неподалеку от перекрестка проспекта Республики и улицы Гагарина, сообщает программа «Экстренный вызов» ТК «Отырар TV».

Неподвижное тело обнаружили ранним утром случайные прохожие. Они и позвонили полицейским на пульт 102. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и криминалисты. По предварительным данным, внешних следов насильственной смерти не обнаружено.

Мужчине примерно 35-40 лет, азиатской национальности. Его одежда грязная, но по наблюдению очевидцев, умерший не очень похож на человека без определенного места жительства.



Фото: otyrar.kz

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