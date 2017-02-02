Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В МВД опровергли информацию о сбежавших из тюрьмы педофилах

2 февраля 2017, 11:41

Информация о том, что из казахстанских тюрем сбежали особоопасные преступники, в том числе и педофилы активно распространяется через различные мессенджеры.


В МВД Казахстана опровергли информацию о сбежавших из мест лишения свободы особо опасных преступников, в том числе педофилов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы КУИС МВД РК Галымжана Хасенова.

«Пресс-служба КУИС МВД РК опровергает данную информацию, которая распространилась в WhatsApp. Это слухи, не более того, дезинформация», - прокомментировал по телефону Хасенов.

«В Казахстане побега преступников на данный момент нет», - добавил Хасенов.

Также он ответил на вопрос о том, будут ли привлечены распространители таких сообщений к уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений через соцсети.

«Если компетентные органы займутся и вычислят распространителей таких сообщений в социальных сетях, то это наказуемое дело. Это дезинформация», - пояснил он.

Информация о том, что из казахстанских тюрем сбежали особоопасные преступники, в том числе и педофилы активно распространяется через различные мессенджеры. В сообщении отмечается, что их активно ищет полиция: для поиска задействованы даже вертолеты.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...