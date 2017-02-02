В МВД опровергли информацию о сбежавших из тюрьмы педофилах

«Если компетентные органы займутся и вычислят распространителей таких сообщений в социальных сетях, то это наказуемое дело. Это дезинформация», - пояснил он.

Информация о том, что из казахстанских тюрем сбежали особоопасные преступники, в том числе и педофилы активно распространяется через различные мессенджеры. В сообщении отмечается, что их активно ищет полиция: для поиска задействованы даже вертолеты.







