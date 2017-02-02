В МВД опровергли информацию о сбежавших из тюрьмы педофилах
2 февраля 2017, 11:41
Информация о том, что из казахстанских тюрем сбежали особоопасные преступники, в том числе и педофилы активно распространяется через различные мессенджеры.
В МВД Казахстана опровергли информацию о сбежавших из мест лишения свободы особо опасных преступников, в том числе педофилов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы КУИС МВД РК Галымжана Хасенова.
«Пресс-служба КУИС МВД РК опровергает данную информацию, которая распространилась в WhatsApp. Это слухи, не более того, дезинформация», - прокомментировал по телефону Хасенов.
«В Казахстане побега преступников на данный момент нет», - добавил Хасенов.
Также он ответил на вопрос о том, будут ли привлечены распространители таких сообщений к уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений через соцсети.
«Если компетентные органы займутся и вычислят распространителей таких сообщений в социальных сетях, то это наказуемое дело. Это дезинформация», - пояснил он.
Информация о том, что из казахстанских тюрем сбежали особоопасные преступники, в том числе и педофилы активно распространяется через различные мессенджеры. В сообщении отмечается, что их активно ищет полиция: для поиска задействованы даже вертолеты.
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