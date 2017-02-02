Ученые построят квантовый компьютер размером с футбольное поле

Машина, размеры которой будут сравнимы по площади с футбольным полем, будет производить сложные вычислительные операции, которые заняли бы у обычных ЭВМ миллиарды лет.

Международная группа специалистов, возглавленная учеными из Университета Сассекса в Великобритании, представила план по строительству гигантского квантового компьютера, который должен стать самым мощным вычислительным устройством в мире. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances , передает , передает Lenta.ru





По замыслу ученых, будущая машина состоит из соединенных друг с другом модулей, размещенных в вакуумной среде. Внутри них с помощью электрических полей содержатся ионы, которые образуют логические вентили — элементы схемы, способные выполнять элементарные логические операции.





Ранее исследователи предлагали соединять модули оптическим волокном, по которым будут проходить фотоны. Однако для этого необходимо стабилизировать лазерные лучи, что технически сложно. В новом проекте эта проблема решается с помощью электрических полей, которые образуют каналы для транспортировки ионов. Скорость соединения, таким образом, увеличивается в 100 тысяч раз.





Ученые планируют построить прототип квантового компьютера в университете. По их мнению, машина, размеры которой будут сравнимы по площади с футбольным полем, будет производить сложные вычислительные операции, которые заняли бы у обычных ЭВМ миллиарды лет.



