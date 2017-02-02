16-17 марта 2017 года состоится Международная научно-практическая конференция

«Медицинское право Республики Казахстан: современные проблемы и перспективы развития»

Уважаемые коллеги!

Приветствуем Вас и приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции «МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».

Медицинское право находится в стадии становления и для правильного формирования данной отрасли национального законодательства, определения приоритетов, основных направлений развития необходим обширный и глубокий научный поиск, общение, обмен мнениями, целью которых и является проведение нашего мероприятия.

Предстоящая конференция - это уникальная площадка для обмена мнениями и коллективного обсуждения самых актуальных проблем по тематике конференции, объединяющая специалистов - представителей медицинского и юридического сообщества, способствующая становлению и развитию в Республике Казахстан правовой медицины и медицинского права.

В рамках конференции состоится пленарное заседание, будет организована работа тематических секций, дискуссионных площадок. Предварительная программа Конференции указана в Приложении 1.

Направления работы секций:

1. Правовые основы обеспечения качества и безопасности оказания медицинских услуг в современных экономических условиях; Перспективы развития медицинского права как отрасли национального права Республики Казахстан; Правовая медицина: современные взгляды;

2. Медицинское страхование: правовое регулирование, новеллы и перспективы; Гражданско-правовая ответственность медицинских работников и медицинских организаций; Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений в сфере оказания медицинских услуг;

3. Правовое регулирование отношений в сфере применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий; Современные правовые проблемы регулирования отношений с области защиты материнства и детства;

К открытию конференции запланировано издание Сборника научно-практических материалов. Требования, предъявляемые к публикациям для включения в Сборник, указаны в Приложении 3. Стоимость публикации указана в Приложении 2 (Прайс).

Для участия в конференции к обсуждению вопросов, включенных в научно-практическую программу конференции приглашаются:

· практикующие юристы и адвокаты

· ученые и руководители медицинских организаций

· практикующие врачи различных специальностей

· руководители юридических отделов медицинских организаций

· представители органов управления здравоохранения

· эксперты и специалисты страховых медицинских организаций

· сотрудники фармацевтических организаций

· представители медицинской индустрии и промышленности

· иные заинтересованные специалисты

Участники научно-практического мероприятия поделятся опытом, обсудят ключевые вопросы, связанные с обозначенной проблематикой законодательного обеспечения сферы здравоохранения, в т.ч. международные стандарты и зарубежный опыт, совершенствования управленческих механизмов в этой области и интеграционные процессы с другими смежными сферами, а также правозащитные, правореализационные и правоприменительные механизмы в области медицинского права.

Организатор: Бюро семейного и медицинского права «АРМАН»

Дата проведения:16-17 марта 2017 года

Форма участия: очная и заочная

Приглашенные зарубежные спикеры

Вугар Мамедов Азербайджанская Республика Стеценко Семен Григорьевич Украина Агиевец Светлана Владимировна Республика Беларусь · Доктор медицинских наук, профессор, юрист. · Вице-президент, казначей, член Исполкома Всемирной Ассоциации Медицинского Права (ВАМП). · Председатель организационного комитета 23го Международного Конгресса ВАМП. · Руководитель Азербайджанского бюро Кафедры ЮНЕСКО по Биоэтика. · Член правления Европейской ассоциации медицинского права. · Почетный член Американской ассоциации медицинского права. · Профессор кафедры судебной медицины Азербайджанского медицинского университета. · Профессор юридического факультета Бакинского государственного университета. · - Член Экспертного Совета по Юридическим Наукам ВАК при Президенте Азербайджана. · Автор более 250-ти научных работ (3 учебника, 15 монографий и книг). · Доктор юридических наук, профессор. · Заслуженный деятель науки и техники Украины. · Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. · Главный редактор журнала «Публичное право». · Автор более 270 научных работ (16 монографий, 4 учебника, 10 учебных пособий). · Автор первого в СНГ учебника «Медицинское право» (2004 г.). · Кандидат юридических наук, доцент. · Директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». · Автор более 100 научных публикаций (4 монографии, 2 учебника и 3 учебных пособия). · Участвует в работе редакционных советов журналов «Вестник Гродненского государственного университета», серия «Право» (Республика Беларусь), «Медицинское право» (Украина), «Экономика и право в здравоохранении» (Республика Польша).

Регистрационная форма участника Международной научно-практической конференции

«МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».

Для регистрации в качестве участника конференции Вам необходимо заполнить эту форму и произвести оплату регистрационного взноса - по безналичному расчету в тенге.

Бронирование гостиницы и приобретение билетов участники конференции осуществляют самостоятельно. Советуем забронировать гостиницу заранее.

Процесс регистрации:

1) Регистрационную форму можно заполнить на сайте Бюро семейного и медицинского права «АРМАН» (www.semeinoeburo.kz) в разделе Мероприятия, либо отправить в качестве приложения к письму на почту med-law16@mail.ru, копия на адрес: nuy.1994@mail.ru (с темой письма «Конференция»).

2) В ответ Вы получите уведомление о получении нами регистрационной формы. Если в течение 3 (трех) дней Вы не получили подтверждения, просьба направить форму повторно.

3) При безналичном способе оплаты, после подтверждения о получении Оргкомитетом Вашей регистрационной формы, Вам необходимо оплатить регистрационный взнос в тенге (инструкции относительно перевода см. ниже).

Оплата производится согласно Прайсу (Приложение 2).

4) После поступления средств, мы отправим Вам уведомление о завершении регистрации по электронной почте.

С участниками от Организаций, иностранными гражданами заключается Договор о возмездном оказании услуг, который присылается в ответ на присланную регистрационную форму.

Информация об участнике (Форма регистрации):

1. Ф.И.О. участника 2. Страна, город, район 3. Место работы 4. Должность 5. Ученая степень, звание 6. Организация, которую Вы представляете на конференции 7. Полный адрес организации 8. Форма участия (очная/заочная) 9. Будете ли Вы публиковать статьи в Сборнике научно-практических материалов (да/нет) 10. Контактный телефон/факс, Е-mail

К открытию Конференции запланировано издание Сборника научно-практических материалов. Для включения Вашей публикации в Сборник научно-практических материалов, нужно отправить материалы для публикации, по теме работы Конференции и ее секций, не позднее 10 февраля 2017 года. Требования, предъявляемые к публикациям для включения в Сборник, указаны в Приложении 3*. Стоимость публикации указана в Приложении 2 (Прайс).

Регистрационные взносы покрывают стоимость раздаточных материалов и кофе-пауз во время семинаров и конференции, стоимость обедов в сумму регистрационных взносов не входит.

На каждого участника оформляется отдельная заявка.

*При заполнении регистрационной формы пользователь персональных данных дает согласие Товариществу с ограниченной ответственностью «Бюро семейного и медицинского права «АРМАН» на обработку своих персональных данных, полученных посредством сбора данных через электронную почту и/или посредством факсимильной связи. По окончании Конференции обработка персональных данных прекратится в течение 7 дней, и данные будут уничтожены.

Заявки на участие в конференции принимаются до 24 февраля 2017 года по факсу 8 (7172) 90 41 21 или по электронному адресу: med-law16@mail.ru, копия на адрес: nuy.1994@mail.ru (с темой письма «Конференция»).

По организационным вопросам обращаться в Оргкомитет по тел. 8 (7172) 90 41 21, +77015550814, +7 771 988 67 92, электронный адрес: nuy.1994@mail.ru (с темой письма «Конференция»).

Рекомендуемые для бронирования гостиницы:

1. HiltonGardenInnAstana

Адрес: г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 15

Телефон: +7 717 275 6700

2.Отель «Дипломат»

Адрес: г. Астана, ул.Кунаева, 29/1

Телефон: +7 717 255 0001

3. Отель Жумбактас

Адрес: г. Астана, ул. КарасакалЕримбет, 65,

Телефон: +7 717 257 8777

Банковские реквизиты для оплаты регистрационных взносов в тенге:

Валюта/ Currency Номер счета/ Number of account Реквизиты банка/ Bank’s details KZT KZ6377430KZ220317904 AO «AsiaCredit Bank» (Азия Кредит Банк) БИК: LARIKZKA КБЕ: 17 БИН: 100540008330

ВНИМАНИЕ!!! Ваша регистрация в качестве участника конференции будет считаться действительной только после поступления средств, о чем мы Вас немедленно известим.

Отмена регистрации Вы можете отменить свою регистрацию на конференцию до 1 февраля 2017 г. включительно. В этом случае мы вернем полученные от Вас средства за вычетом расходов на их пересылку. В случае отмены регистрации после 1 февраля 2017 г. средства не возвращаются.

Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Международной научно-практической конференции

«МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

16-17 МАРТА 2017 ГОДА

ГОРОД АСТАНА

16 марта 2017 года

09.30-10.30 Регистрация участников

10.30-11.00 Открытие конференции

10.30-13.00 Пленарное заседание

13.00-14.00 Обед

14.00-15.30 Пленарное заседание

15.30-16.00 Кофе-брейк

16.00-17.30 Пленарное заседание

18.00 Торжественный фуршет

17 марта 2017 года

09.30-10.30 Регистрация участников

10.30-13.30 Работа секций

13.30-14.30 Обед

14.30 - 15.30 Закрытие конференции

18 марта 2017 года

Экскурсионная программа

Приложение 2

ПРАЙС

Позиция Цена (тг.) Участие в Конференции 2 дня(16, 17 марта 2017 г.) + экскурсия (18 марта 2017 г.) 55000 Участие в Конференции 2 дня (16, 17 марта 2017 г.) 50000 Участие в Конференции 1 день + экскурсия (18 марта 2017 г.) 35000 Участие в Конференции 1 день 30000 Стоимость публикации 2500

Приложение 3

Требования к публикациям

Авторы несут ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала. Направление в редакцию ранее опубликованных (или направленных в печать) работ не допускается. Принимаются публикации объемом 4-6 страниц, шрифт TimesNewRoman, размер - 14, интервал - 1,5.

В каждой публикации должны быть указаны следующие данные:

Сведения об авторах:

1) фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на казахском, русском или английском языке);

2) полное название организации - место работы каждого автора в именительном падеже;

3) город (на казахском, русском или английском языке);

4) должность, звание, ученая степень авторов;

5) адреса электронной почты каждого из авторов;

6) почтовый адрес, индекс и контактный телефон.

Название публикации, в зависимости от языка текста самой публикации: приводится на казахском, русском или английском языках

Аннотация, в зависимости от языка текста самой публикации: приводится на казахском, русском или английском языках.

Ключевые слова: ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой (приводятся на казахском, русском или английском языках).

Список литературы: пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТу 7.1-2003 (http://nauka.kz/upload/files/02._GOST_7.1-2003.pdf).

Приложение 4

Модераторы:

1) Карп Леонид Лазаревич - кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общественного здравоохранения №1 АО «Медицинский Университет Астана».

2) Каудыров Толеш Ерденович - доктор юридических наук, доцент, профессор, директор Института гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета.

Докладчики:

1) Бусурманов Жумабек Дюсешевич - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права юридического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

2) Даутбаева-Мухтарова Алия Еркайратовна - доктор PhD, академический доцент кафедры гражданского, предпринимательского и гражданско-процессуального права Казахского гуманитарно-юридического университета.

3) Возняк Оксана Александровна - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Казахского гуманитарно-юридического университета.

4) Бабаджанян Естер Левоновна - магистр юриспруденции, старший преподаватель кафедры гражданского процесса, земельного и трудового права Казахского гуманитарно-юридического университета.

5) Идрышева Сара Кимадиевна - доктор юридических наук, профессор Казахского гуманитарно-юридического университета.

6) Байганова Жулдыз Амантаевна - докторант АО «Медицинский университет Астана».

7) Масалимова Алуа Ерлановна - докторант АО «Медицинский университет Астана».

8) Полякова Татьяна Игоревна - докторант АО «Медицинский университет Астана».

9) Авдеев Андрей Владиславович - докторант АО «Медицинский университет Астана» и другие