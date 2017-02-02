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Новости за сегодня

16-17 марта 2017 года состоится Международная научно-практическая конференция
«Медицинское право Республики Казахстан: современные проблемы и перспективы развития»

 

Уважаемые коллеги!

 

 Приветствуем Вас и приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции «МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».

 Медицинское право находится в стадии становления и для правильного формирования данной отрасли национального законодательства, определения приоритетов, основных направлений развития необходим обширный и глубокий научный поиск, общение, обмен мнениями, целью которых и является проведение нашего мероприятия.

Предстоящая конференция - это уникальная площадка для обмена мнениями и коллективного обсуждения самых актуальных проблем по тематике конференции, объединяющая специалистов - представителей медицинского и юридического сообщества, способствующая становлению и развитию в Республике Казахстан правовой медицины и медицинского права.

В рамках конференции состоится пленарное заседание, будет организована работа тематических секций, дискуссионных площадок. Предварительная программа Конференции указана в Приложении 1.

 

Направления работы секций:

 

1. Правовые основы обеспечения качества и безопасности оказания медицинских услуг в современных экономических условиях; Перспективы развития медицинского права как отрасли национального права Республики Казахстан; Правовая медицина: современные взгляды;

2. Медицинское страхование: правовое регулирование, новеллы и перспективы; Гражданско-правовая ответственность медицинских работников и медицинских организаций; Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений в сфере оказания медицинских услуг;

3. Правовое регулирование отношений в сфере применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий; Современные правовые проблемы регулирования отношений с области защиты материнства и детства;

К открытию конференции запланировано издание Сборника научно-практических материалов. Требования, предъявляемые к публикациям для включения в Сборник, указаны в Приложении 3. Стоимость публикации указана в Приложении 2 (Прайс).

 

Для участия в конференции к обсуждению вопросов, включенных в научно-практическую программу конференции приглашаются:

·        практикующие юристы и адвокаты

·        ученые и руководители медицинских организаций

·        практикующие врачи различных специальностей

·        руководители юридических отделов медицинских организаций

·        представители органов управления здравоохранения

·        эксперты и специалисты страховых медицинских организаций

·        сотрудники фармацевтических организаций

·        представители медицинской индустрии и промышленности

·        иные заинтересованные специалисты

Участники научно-практического мероприятия поделятся опытом, обсудят ключевые вопросы, связанные с обозначенной проблематикой законодательного обеспечения сферы здравоохранения, в т.ч. международные стандарты и зарубежный опыт, совершенствования управленческих механизмов в этой области и интеграционные процессы с другими смежными сферами, а также правозащитные, правореализационные и правоприменительные механизмы в области медицинского права.

 

Организатор: Бюро семейного и медицинского права «АРМАН»

Дата проведения:16-17 марта 2017 года

Форма участия: очная и заочная

 

Приглашенные зарубежные спикеры

 

Вугар Мамедов

 

 

 Азербайджанская Республика

 

Стеценко Семен Григорьевич

 

Украина

 

Агиевец Светлана Владимировна

 

Республика Беларусь

· Доктор медицинских наук, профессор, юрист.

· Вице-президент, казначей, член Исполкома Всемирной Ассоциации Медицинского Права (ВАМП).

· Председатель организационного комитета 23го Международного Конгресса ВАМП.

· Руководитель Азербайджанского бюро Кафедры ЮНЕСКО по Биоэтика.

· Член правления Европейской ассоциации медицинского права.

· Почетный член Американской ассоциации медицинского права.

· Профессор кафедры судебной медицины Азербайджанского медицинского университета.

· Профессор юридического факультета Бакинского государственного университета.

· - Член Экспертного Совета по Юридическим Наукам ВАК при Президенте Азербайджана.

· Автор более 250-ти научных работ (3 учебника, 15 монографий и книг).

· Доктор юридических наук, профессор.

· Заслуженный деятель науки и техники Украины.

· Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

· Главный редактор журнала «Публичное право».

· Автор более 270 научных работ (16 монографий, 4 учебника, 10 учебных пособий).

· Автор первого в СНГ учебника «Медицинское право» (2004 г.).

· Кандидат юридических наук, доцент.

· Директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».

· Автор более 100 научных публикаций (4 монографии, 2 учебника и 3 учебных пособия).

· Участвует в работе редакционных советов журналов «Вестник Гродненского государственного университета», серия «Право» (Республика Беларусь), «Медицинское право» (Украина), «Экономика и право в здравоохранении» (Республика Польша).

 

Регистрационная форма участника Международной научно-практической конференции

«МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».

 

Для регистрации в качестве участника конференции Вам необходимо заполнить эту форму и произвести оплату регистрационного взноса - по безналичному расчету в тенге.

Бронирование гостиницы и приобретение билетов участники конференции осуществляют самостоятельно. Советуем забронировать гостиницу заранее.

 

Процесс регистрации:

1) Регистрационную форму можно заполнить на сайте Бюро семейного и медицинского права «АРМАН» (www.semeinoeburo.kz) в разделе Мероприятия, либо отправить в качестве приложения к письму на почту med-law16@mail.ru, копия на адрес: nuy.1994@mail.ru (с темой письма «Конференция»).

2) В ответ Вы получите уведомление о получении нами регистрационной формы. Если в течение 3 (трех) дней Вы не получили подтверждения, просьба направить форму повторно.

3) При безналичном способе оплаты, после подтверждения о получении Оргкомитетом Вашей регистрационной формы, Вам необходимо оплатить регистрационный взнос в тенге (инструкции относительно перевода см. ниже).

Оплата производится согласно Прайсу (Приложение 2).

4) После поступления средств, мы отправим Вам уведомление о завершении регистрации по электронной почте.

С участниками от Организаций, иностранными гражданами заключается Договор о возмездном оказании услуг, который присылается в ответ на присланную регистрационную форму.

 

Информация об участнике (Форма регистрации):

 

1. Ф.И.О. участника

 

2. Страна, город, район

 

3. Место работы

 

4. Должность

 

5. Ученая степень, звание

 

6. Организация, которую Вы представляете на конференции

 

7. Полный адрес организации

 

8. Форма участия (очная/заочная)

 

9. Будете ли Вы публиковать статьи в Сборнике научно-практических материалов (да/нет)

 

10. Контактный телефон/факс, Е-mail

 

 

К открытию Конференции запланировано издание Сборника научно-практических материалов. Для включения Вашей публикации в Сборник научно-практических материалов, нужно отправить материалы для публикации, по теме работы Конференции и ее секций, не позднее 10 февраля 2017 года. Требования, предъявляемые к публикациям для включения в Сборник, указаны в Приложении 3*. Стоимость публикации указана в Приложении 2 (Прайс).

 

Регистрационные взносы покрывают стоимость раздаточных материалов и кофе-пауз во время семинаров и конференции, стоимость обедов в сумму регистрационных взносов не входит.

На каждого участника оформляется отдельная заявка.

 

 

*При заполнении регистрационной формы пользователь персональных данных дает согласие Товариществу с ограниченной ответственностью «Бюро семейного и медицинского права «АРМАН» на обработку своих персональных данных, полученных посредством сбора данных через электронную почту и/или посредством факсимильной связи. По окончании Конференции обработка персональных данных прекратится в течение 7 дней, и данные будут уничтожены.

Заявки на участие в конференции принимаются до 24 февраля 2017 года по факсу 8 (7172) 90 41 21 или по электронному адресу: med-law16@mail.ru, копия на адрес: nuy.1994@mail.ru (с темой письма «Конференция»).

По организационным вопросам обращаться в Оргкомитет по тел. 8 (7172) 90 41 21, +77015550814, +7 771 988 67 92, электронный адрес: nuy.1994@mail.ru (с темой письма «Конференция»).

 

Рекомендуемые для бронирования гостиницы:

1. HiltonGardenInnAstana

Адрес: г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 15

Телефон: +7 717 275 6700

2.Отель «Дипломат»

Адрес: г. Астана, ул.Кунаева, 29/1

Телефон: +7 717 255 0001

3. Отель Жумбактас

Адрес: г. Астана, ул. КарасакалЕримбет, 65,

Телефон: +7 717 257 8777

 

Банковские реквизиты для оплаты регистрационных взносов в тенге:

 

Валюта/

Currency

Номер счета/

Number of account

Реквизиты банка/

Bank’s details

KZT

KZ6377430KZ220317904

AO «AsiaCredit Bank» (Азия Кредит Банк)

БИК: LARIKZKA

КБЕ: 17

БИН: 100540008330

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Ваша регистрация в качестве участника конференции будет считаться действительной только после поступления средств, о чем мы Вас немедленно известим.

 

Отмена регистрации

Вы можете отменить свою регистрацию на конференцию до 1 февраля 2017 г. включительно. В этом случае мы вернем полученные от Вас средства за вычетом расходов на их пересылку.

В случае отмены регистрации после 1 февраля 2017 г. средства не возвращаются.

 

 

 

Приложение 1

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Международной научно-практической конференции

«МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

16-17 МАРТА 2017 ГОДА

ГОРОД АСТАНА

 

 

16 марта 2017 года

 

09.30-10.30 Регистрация участников

 

10.30-11.00 Открытие конференции

 

10.30-13.00 Пленарное заседание

 

13.00-14.00 Обед

 

14.00-15.30 Пленарное заседание

 

15.30-16.00 Кофе-брейк

 

16.00-17.30 Пленарное заседание

 

18.00 Торжественный фуршет

 

17 марта 2017 года

 

09.30-10.30 Регистрация участников

 

10.30-13.30 Работа секций

 

13.30-14.30 Обед

 

14.30 - 15.30 Закрытие конференции

 

18 марта 2017 года

 

Экскурсионная программа

 

 

 

Приложение 2

 

 

ПРАЙС

 

Позиция

Цена (тг.)

Участие в Конференции 2 дня(16, 17 марта 2017 г.) + экскурсия (18 марта 2017 г.)

55000

Участие в Конференции 2 дня (16, 17 марта 2017 г.)

50000

Участие в Конференции 1 день + экскурсия (18 марта 2017 г.)

35000

Участие в Конференции 1 день

30000

Стоимость публикации

2500

  

Приложение 3

 

Требования к публикациям

 

Авторы несут ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала. Направление в редакцию ранее опубликованных (или направленных в печать) работ не допускается. Принимаются публикации объемом 4-6 страниц, шрифт TimesNewRoman, размер - 14, интервал - 1,5.

В каждой публикации должны быть указаны следующие данные:

Сведения об авторах:

1) фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на казахском, русском или английском языке);

2) полное название организации - место работы каждого автора в именительном падеже;

3) город (на казахском, русском или английском языке);

4) должность, звание, ученая степень авторов;

5) адреса электронной почты каждого из авторов;

6) почтовый адрес, индекс и контактный телефон.

Название публикации, в зависимости от языка текста самой публикации: приводится на казахском, русском или английском языках

Аннотация, в зависимости от языка текста самой публикации: приводится на казахском, русском или английском языках.

Ключевые слова: ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой (приводятся на казахском, русском или английском языках).

Список литературы: пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТу 7.1-2003 (http://nauka.kz/upload/files/02._GOST_7.1-2003.pdf).

 

 

Приложение 4

 

Модераторы:

 

1) Карп Леонид Лазаревич - кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общественного здравоохранения №1 АО «Медицинский Университет Астана».

2) Каудыров Толеш Ерденович - доктор юридических наук, доцент, профессор, директор Института гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета.

 

Докладчики:

 

1) Бусурманов Жумабек Дюсешевич - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права юридического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

2) Даутбаева-Мухтарова Алия Еркайратовна - доктор PhD, академический доцент кафедры гражданского, предпринимательского и гражданско-процессуального права Казахского гуманитарно-юридического университета.

3) Возняк Оксана Александровна - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Казахского гуманитарно-юридического университета.

4) Бабаджанян Естер Левоновна - магистр юриспруденции, старший преподаватель кафедры гражданского процесса, земельного и трудового права Казахского гуманитарно-юридического университета.

5) Идрышева Сара Кимадиевна - доктор юридических наук, профессор Казахского гуманитарно-юридического университета.

6) Байганова Жулдыз Амантаевна - докторант АО «Медицинский университет Астана».

7) Масалимова Алуа Ерлановна - докторант АО «Медицинский университет Астана».

8) Полякова Татьяна Игоревна - докторант АО «Медицинский университет Астана».

9) Авдеев Андрей Владиславович - докторант АО «Медицинский университет Астана» и другие

 

2 февраля 2017, 11:47
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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