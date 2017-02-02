16-17 марта 2017 года состоится Международная научно-практическая конференция
«Медицинское право Республики Казахстан: современные проблемы и перспективы развития»
Уважаемые коллеги!
Приветствуем Вас и приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции «МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».
Медицинское право находится в стадии становления и для правильного формирования данной отрасли национального законодательства, определения приоритетов, основных направлений развития необходим обширный и глубокий научный поиск, общение, обмен мнениями, целью которых и является проведение нашего мероприятия.
Предстоящая конференция - это уникальная площадка для обмена мнениями и коллективного обсуждения самых актуальных проблем по тематике конференции, объединяющая специалистов - представителей медицинского и юридического сообщества, способствующая становлению и развитию в Республике Казахстан правовой медицины и медицинского права.
В рамках конференции состоится пленарное заседание, будет организована работа тематических секций, дискуссионных площадок. Предварительная программа Конференции указана в Приложении 1.
Направления работы секций:
1. Правовые основы обеспечения качества и безопасности оказания медицинских услуг в современных экономических условиях; Перспективы развития медицинского права как отрасли национального права Республики Казахстан; Правовая медицина: современные взгляды;
2. Медицинское страхование: правовое регулирование, новеллы и перспективы; Гражданско-правовая ответственность медицинских работников и медицинских организаций; Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений в сфере оказания медицинских услуг;
3. Правовое регулирование отношений в сфере применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий; Современные правовые проблемы регулирования отношений с области защиты материнства и детства;
К открытию конференции запланировано издание Сборника научно-практических материалов. Требования, предъявляемые к публикациям для включения в Сборник, указаны в Приложении 3. Стоимость публикации указана в Приложении 2 (Прайс).
Для участия в конференции к обсуждению вопросов, включенных в научно-практическую программу конференции приглашаются:
· практикующие юристы и адвокаты
· ученые и руководители медицинских организаций
· практикующие врачи различных специальностей
· руководители юридических отделов медицинских организаций
· представители органов управления здравоохранения
· эксперты и специалисты страховых медицинских организаций
· сотрудники фармацевтических организаций
· представители медицинской индустрии и промышленности
· иные заинтересованные специалисты
Участники научно-практического мероприятия поделятся опытом, обсудят ключевые вопросы, связанные с обозначенной проблематикой законодательного обеспечения сферы здравоохранения, в т.ч. международные стандарты и зарубежный опыт, совершенствования управленческих механизмов в этой области и интеграционные процессы с другими смежными сферами, а также правозащитные, правореализационные и правоприменительные механизмы в области медицинского права.
Организатор: Бюро семейного и медицинского права «АРМАН»
Дата проведения:16-17 марта 2017 года
Форма участия: очная и заочная
Приглашенные зарубежные спикеры
|
Вугар Мамедов
Азербайджанская Республика
|
Стеценко Семен Григорьевич
Украина
|
Агиевец Светлана Владимировна
Республика Беларусь
|
· Доктор медицинских наук, профессор, юрист.
· Вице-президент, казначей, член Исполкома Всемирной Ассоциации Медицинского Права (ВАМП).
· Председатель организационного комитета 23го Международного Конгресса ВАМП.
· Руководитель Азербайджанского бюро Кафедры ЮНЕСКО по Биоэтика.
· Член правления Европейской ассоциации медицинского права.
· Почетный член Американской ассоциации медицинского права.
· Профессор кафедры судебной медицины Азербайджанского медицинского университета.
· Профессор юридического факультета Бакинского государственного университета.
· - Член Экспертного Совета по Юридическим Наукам ВАК при Президенте Азербайджана.
· Автор более 250-ти научных работ (3 учебника, 15 монографий и книг).
|
· Доктор юридических наук, профессор.
· Заслуженный деятель науки и техники Украины.
· Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.
· Главный редактор журнала «Публичное право».
· Автор более 270 научных работ (16 монографий, 4 учебника, 10 учебных пособий).
· Автор первого в СНГ учебника «Медицинское право» (2004 г.).
|
· Кандидат юридических наук, доцент.
· Директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
· Автор более 100 научных публикаций (4 монографии, 2 учебника и 3 учебных пособия).
· Участвует в работе редакционных советов журналов «Вестник Гродненского государственного университета», серия «Право» (Республика Беларусь), «Медицинское право» (Украина), «Экономика и право в здравоохранении» (Республика Польша).
Регистрационная форма участника Международной научно-практической конференции
«МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».
Для регистрации в качестве участника конференции Вам необходимо заполнить эту форму и произвести оплату регистрационного взноса - по безналичному расчету в тенге.
Бронирование гостиницы и приобретение билетов участники конференции осуществляют самостоятельно. Советуем забронировать гостиницу заранее.
Процесс регистрации:
1) Регистрационную форму можно заполнить на сайте Бюро семейного и медицинского права «АРМАН» (www.semeinoeburo.kz) в разделе Мероприятия, либо отправить в качестве приложения к письму на почту med-law16@mail.ru, копия на адрес: nuy.1994@mail.ru (с темой письма «Конференция»).
2) В ответ Вы получите уведомление о получении нами регистрационной формы. Если в течение 3 (трех) дней Вы не получили подтверждения, просьба направить форму повторно.
3) При безналичном способе оплаты, после подтверждения о получении Оргкомитетом Вашей регистрационной формы, Вам необходимо оплатить регистрационный взнос в тенге (инструкции относительно перевода см. ниже).
Оплата производится согласно Прайсу (Приложение 2).
4) После поступления средств, мы отправим Вам уведомление о завершении регистрации по электронной почте.
С участниками от Организаций, иностранными гражданами заключается Договор о возмездном оказании услуг, который присылается в ответ на присланную регистрационную форму.
Информация об участнике (Форма регистрации):
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1. Ф.И.О. участника
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2. Страна, город, район
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3. Место работы
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4. Должность
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5. Ученая степень, звание
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6. Организация, которую Вы представляете на конференции
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7. Полный адрес организации
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8. Форма участия (очная/заочная)
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9. Будете ли Вы публиковать статьи в Сборнике научно-практических материалов (да/нет)
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10. Контактный телефон/факс, Е-mail
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К открытию Конференции запланировано издание Сборника научно-практических материалов. Для включения Вашей публикации в Сборник научно-практических материалов, нужно отправить материалы для публикации, по теме работы Конференции и ее секций, не позднее 10 февраля 2017 года. Требования, предъявляемые к публикациям для включения в Сборник, указаны в Приложении 3*. Стоимость публикации указана в Приложении 2 (Прайс).
Регистрационные взносы покрывают стоимость раздаточных материалов и кофе-пауз во время семинаров и конференции, стоимость обедов в сумму регистрационных взносов не входит.
На каждого участника оформляется отдельная заявка.
*При заполнении регистрационной формы пользователь персональных данных дает согласие Товариществу с ограниченной ответственностью «Бюро семейного и медицинского права «АРМАН» на обработку своих персональных данных, полученных посредством сбора данных через электронную почту и/или посредством факсимильной связи. По окончании Конференции обработка персональных данных прекратится в течение 7 дней, и данные будут уничтожены.
Заявки на участие в конференции принимаются до 24 февраля 2017 года по факсу 8 (7172) 90 41 21 или по электронному адресу: med-law16@mail.ru, копия на адрес: nuy.1994@mail.ru (с темой письма «Конференция»).
По организационным вопросам обращаться в Оргкомитет по тел. 8 (7172) 90 41 21, +77015550814, +7 771 988 67 92, электронный адрес: nuy.1994@mail.ru (с темой письма «Конференция»).
Рекомендуемые для бронирования гостиницы:
1. HiltonGardenInnAstana
Адрес: г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 15
Телефон: +7 717 275 6700
2.Отель «Дипломат»
Адрес: г. Астана, ул.Кунаева, 29/1
Телефон: +7 717 255 0001
3. Отель Жумбактас
Адрес: г. Астана, ул. КарасакалЕримбет, 65,
Телефон: +7 717 257 8777
Банковские реквизиты для оплаты регистрационных взносов в тенге:
|
Валюта/
Currency
|
Номер счета/
Number of account
|
Реквизиты банка/
Bank’s details
|
KZT
|
KZ6377430KZ220317904
|
AO «AsiaCredit Bank» (Азия Кредит Банк)
БИК: LARIKZKA
КБЕ: 17
БИН: 100540008330
ВНИМАНИЕ!!! Ваша регистрация в качестве участника конференции будет считаться действительной только после поступления средств, о чем мы Вас немедленно известим.
|
Отмена регистрации
Вы можете отменить свою регистрацию на конференцию до 1 февраля 2017 г. включительно. В этом случае мы вернем полученные от Вас средства за вычетом расходов на их пересылку.
В случае отмены регистрации после 1 февраля 2017 г. средства не возвращаются.
Приложение 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
16-17 МАРТА 2017 ГОДА
ГОРОД АСТАНА
16 марта 2017 года
09.30-10.30 Регистрация участников
10.30-11.00 Открытие конференции
10.30-13.00 Пленарное заседание
13.00-14.00 Обед
14.00-15.30 Пленарное заседание
15.30-16.00 Кофе-брейк
16.00-17.30 Пленарное заседание
18.00 Торжественный фуршет
17 марта 2017 года
09.30-10.30 Регистрация участников
10.30-13.30 Работа секций
13.30-14.30 Обед
14.30 - 15.30 Закрытие конференции
18 марта 2017 года
Экскурсионная программа
Приложение 2
ПРАЙС
|
Позиция
|
Цена (тг.)
|
Участие в Конференции 2 дня(16, 17 марта 2017 г.) + экскурсия (18 марта 2017 г.)
|
55000
|
Участие в Конференции 2 дня (16, 17 марта 2017 г.)
|
50000
|
Участие в Конференции 1 день + экскурсия (18 марта 2017 г.)
|
35000
|
Участие в Конференции 1 день
|
30000
|
Стоимость публикации
|
2500
Приложение 3
Требования к публикациям
Авторы несут ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала. Направление в редакцию ранее опубликованных (или направленных в печать) работ не допускается. Принимаются публикации объемом 4-6 страниц, шрифт TimesNewRoman, размер - 14, интервал - 1,5.
В каждой публикации должны быть указаны следующие данные:
Сведения об авторах:
1) фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на казахском, русском или английском языке);
2) полное название организации - место работы каждого автора в именительном падеже;
3) город (на казахском, русском или английском языке);
4) должность, звание, ученая степень авторов;
5) адреса электронной почты каждого из авторов;
6) почтовый адрес, индекс и контактный телефон.
Название публикации, в зависимости от языка текста самой публикации: приводится на казахском, русском или английском языках
Аннотация, в зависимости от языка текста самой публикации: приводится на казахском, русском или английском языках.
Ключевые слова: ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой (приводятся на казахском, русском или английском языках).
Список литературы: пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТу 7.1-2003 (http://nauka.kz/upload/files/02._GOST_7.1-2003.pdf).
Приложение 4
Модераторы:
1) Карп Леонид Лазаревич - кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общественного здравоохранения №1 АО «Медицинский Университет Астана».
2) Каудыров Толеш Ерденович - доктор юридических наук, доцент, профессор, директор Института гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета.
Докладчики:
1) Бусурманов Жумабек Дюсешевич - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права юридического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.
2) Даутбаева-Мухтарова Алия Еркайратовна - доктор PhD, академический доцент кафедры гражданского, предпринимательского и гражданско-процессуального права Казахского гуманитарно-юридического университета.
3) Возняк Оксана Александровна - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Казахского гуманитарно-юридического университета.
4) Бабаджанян Естер Левоновна - магистр юриспруденции, старший преподаватель кафедры гражданского процесса, земельного и трудового права Казахского гуманитарно-юридического университета.
5) Идрышева Сара Кимадиевна - доктор юридических наук, профессор Казахского гуманитарно-юридического университета.
6) Байганова Жулдыз Амантаевна - докторант АО «Медицинский университет Астана».
7) Масалимова Алуа Ерлановна - докторант АО «Медицинский университет Астана».
8) Полякова Татьяна Игоревна - докторант АО «Медицинский университет Астана».
9) Авдеев Андрей Владиславович - докторант АО «Медицинский университет Астана» и другие
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