Р.Шайкенова: Пора перейти уже к работе над законом о туризме

Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова в своем выступлении в рамках совещания по вопросам развития сферы туризма отметила, что в рамках нового Послания Президента, где обозначены задачи по созданию бизнесу сегодня необходимо перейти к работе над законом о туризме, передает Zakon.kz

«Хотелось бы отметить, что наиболее важной задачей на сегодняшний момент является внесение изменений и дополнений в законодательство в сфере туризма. В рамках нового Послания Президента где обозначены задачи по созданию бизнесу возможностей для развития, я считаю, что сегодня необходимо перейти к работе над законом о туризме», - подчеркнула Р.Шайкенова.

Она также обратила внимание на развитие внутреннего и въездного туризма, в частности, таких направлений, как экологический и кочевой туризм. «Эти два вида туризма не пользуются поддержкой государства, хотя являются одними из самых востребованных и перспективных трендов в мире. Я считаю, что нужно развивать данное направление через внесение наших национальных особенностей».

Представитель столичной ассоциации туризма подчеркнула, что передача государственного управления в сфере туризма в орган, курирующий деятельность музеев, культурных организаций и учреждений, спортивных объектов является мудрым решением главы государства.

«Переход под ведение МКС, я считаю, позволит нам эффективнее работать в области развития туризма, так как наши объекты туризма, достопримечательности - музеи, культурные объекты и сама сфера будут под ведением одной организации, а значит, будет общий подход», - сказала специалист.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, в завершении совещания отметил необходимость грамотного и взвешенного подхода к развитию туризма в Казахстане, повышению туристической привлекательности страны в глазах не только иностранных, но и отечественных путешественников, а также подготовке кадров для туристической отрасли.

«Необходимо внести изменения и дополнения в Концепцию развития туристской отрасли Республики Казахстан с участием ведущих казахстанских специалистов и экспертов в сфере туризма. Мы должны обеспечить государственное регулирование отрасли и поддержку в популяризации нашей страны в качестве объекта туризма», - заключил Арыстанбек Мухамедиулы.

Совещание прошло в министерстве под председательством главы ведомства А.Мухамедиулы. В заседании участвовали директор Департамента индустрии туризма М.Игалиев, директор Казахстанской туристской ассоциации Р.Шайкенова, представитель НПП «Атамекен» К.Алтаева, а также руководители и сотрудники структурных подразделений министерства.

Напомним, что указом Президента Республики Казахстан от 25 января 2017 года реорганизовано Министерство по инвестициям и развитию РК с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности Министерству культуры и спорта РК.