Врачи в Экибастузе не смогли распознать у ветерана труда туберкулез

В Экибастузе врачи долго лечили 82-летнюю ветерана труда Лидию Полякову от бронхита, хотя на самом деле у пенсионерки был туберкулез , передает , передает Pavlodarnews.kz





По словам внучки пожилой женщины Лидии Зеленецкой, 6 ноября 2016 года бабушка с инсультом была госпитализирована. 8 ноября её повели на рентген в соседнее здание без отопления, в котором проводились ремонтные работы, она прождала машину три часа, после чего у нее начался кашель. Бабушке поставили диагноз "бронхит" и назначили антибиотики.





"22 ноября с температурой ее выписали, но про температуру в документах, естественно, не указали. 14 декабря у Лидии Федоровны случился приступ острой боли под лопаткой. В больнице врачи сделали очередной рентген и отказали в госпитализации, сообщив, что это легкий бронхит. 24 января 2017 года мы вызвали участкового врача, которая, прослушав дыхание, настояла на госпитализации. 25 января бабушку положили в терапию городской больницы по настоянию родственников, а 26 января мы узнали, что у нее туберкулез. Вы можете себе представить!? Теперь врачи нас просят никому не рассказывать о том, что они игнорировали наши жалобы, отказывали в госпитализации. На двух снимках врачи не смогли разглядеть поражение обоих легких туберкулезом", - рассказала Лидия Зеленецкая.





Вчера состоялась беседа родственников с главврачом городской больницы Экибастуза. "Нам сказали, что наказали участкового молодого врача, которая больше всех переживала за мою бабушку и помогала в лечении, которая била тревогу, настаивала, чтобы мы госпитализировались. Ей вынесли строгий выговор".





Сейчас Лидия Полякова находится в больнице города Павлодара.



