Сын женщины, которая подожгла себя у Генпрокуратуры, останется в тюрьме
2 февраля 2017, 11:58
К этому времени он не отбыл и половины своего срока.
Сын 48-летней Майры Рысмановой, которая подожгла себя у здания Генеральной прокуратуры, останется в тюрьме. Cпециальная комиссия не нашла в деле осуждённого никаких нарушений. Поэтому вносить протест на приговор суда они не будут, передает телеканал "КТК".
Ни гибель Майры Рысмановой, ни отказ прокуроров так и не поставили точку в этой истории. Свободы для сына погибшей женщины теперь добивается его тётя – Дания. Сегодня она снова приехала на приём к Генеральному прокурору. А когда узнала, что ей назначили другое время, отправилась прямиком к журналистам. Жительница города Шу заявила, что недовольна работой комиссии, которая занималась делом Майры и ее сына. Возглавлял ее зам Генерального прокурора.
Дания Рысманова, сестра Майры Рысмановой:
- Он сказал, что приехал по делу Майры Рысмановой и больше никого не будет принимать. Его отправили именно по нашему делу. Он просто приехал, как говорит Жакип Асанов, создал иллюзию, что он работает и уехал. Вот и всё.
Майра Рысманова подожгла себя в начале декабря. Так она протестовала против суда, который приговорил её сына к 4 с половиной годам колонии за хранение наркотиков. В полиции заявляли, что Ербол Ахметов привлекается уже не в первый раз. На его счету кражи, вымогательство и хранение оружия. Однако женщина была уверена, что сын пострадал от сотрудников УБОП. После ее самосожжения в справедливости приговора вроде бы засомневались и сами прокуроры.
Ержан Ералиев, 10-й департамент Генеральной прокуратуры РК, 14.12.2016:
- Дело Ахметова мы изучили. Подготовили проект протеста. Вопросы согласовываются с руководством. На отмену судебного решения.
- В связи с чем будет протест прокуратуры?
- По делу была допущена неполнота судебного следствия.
И вот теперь родственникам Рысмановой сообщили, что никаких нарушений в деле все-таки не нашли. Сестра погибшей женщины с этим явно не смирилась. Вероятнее всего, это ее не последний визит в Генпрокуратуру.
Дания Рысманова, сестра Майры Рысмановой:
- Мне Кененбаев сказал, что мы не дадим никакого протеста. Он сказал, что сына осудили и решение останется без изменения.
Так ли это на самом деле, мы попытались узнать в Генеральной прокуратуре. Однако там попросили время для подготовки официального ответа. При этом подтвердили, что действительно отказались опротестовывать приговор в отношении сына поджёгшей себя Майры Рысмановой. К этому времени он не отбыл и половины своего срока.
Напомним, женщина в помещении контрольно-пропускного пункта Генеральной прокуратуры совершила самоподжог. Она была доставлена 6 декабря машиной "скорой помощи" в приемный покой городской больницы №1. 14 декабря Майра Рысманова умерла. Причиной самоподжога было ее несогласие с осуждением сына. Генеральный прокурор РК Жакип Асанов пообещал лично разобраться в этом деле.
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