Сын женщины, которая подожгла себя у Генпрокуратуры, останется в тюрьме

Сын 48-летней Майры Рысмановой, которая подожгла себя у здания Генеральной прокуратуры, останется в тюрьме. Cпециальная комиссия не нашла в деле осуждённого никаких нарушений. Поэтому вносить протест на приговор суда они не будут

Ни гибель Майры Рысмановой, ни отказ прокуроров так и не поставили точку в этой истории. Свободы для сына погибшей женщины теперь добивается его тётя – Дания. Сегодня она снова приехала на приём к Генеральному прокурору. А когда узнала, что ей назначили другое время, отправилась прямиком к журналистам. Жительница города Шу заявила, что недовольна работой комиссии, которая занималась делом Майры и ее сына. Возглавлял ее зам Генерального прокурора.





Дания Рысманова, сестра Майры Рысмановой:





- Он сказал, что приехал по делу Майры Рысмановой и больше никого не будет принимать. Его отправили именно по нашему делу. Он просто приехал, как говорит Жакип Асанов, создал иллюзию, что он работает и уехал. Вот и всё.





Майра Рысманова подожгла себя в начале декабря. Так она протестовала против суда, который приговорил её сына к 4 с половиной годам колонии за хранение наркотиков. В полиции заявляли, что Ербол Ахметов привлекается уже не в первый раз. На его счету кражи, вымогательство и хранение оружия. Однако женщина была уверена, что сын пострадал от сотрудников УБОП. После ее самосожжения в справедливости приговора вроде бы засомневались и сами прокуроры.





Ержан Ералиев, 10-й департамент Генеральной прокуратуры РК, 14.12.2016:





- Дело Ахметова мы изучили. Подготовили проект протеста. Вопросы согласовываются с руководством. На отмену судебного решения.





- В связи с чем будет протест прокуратуры?





- По делу была допущена неполнота судебного следствия.





И вот теперь родственникам Рысмановой сообщили, что никаких нарушений в деле все-таки не нашли. Сестра погибшей женщины с этим явно не смирилась. Вероятнее всего, это ее не последний визит в Генпрокуратуру.





Дания Рысманова, сестра Майры Рысмановой:





- Мне Кененбаев сказал, что мы не дадим никакого протеста. Он сказал, что сына осудили и решение останется без изменения.





Так ли это на самом деле, мы попытались узнать в Генеральной прокуратуре. Однако там попросили время для подготовки официального ответа. При этом подтвердили, что действительно отказались опротестовывать приговор в отношении сына поджёгшей себя Майры Рысмановой. К этому времени он не отбыл и половины своего срока.