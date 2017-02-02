Заявление продюсера Витаса о "дешевой пиратской подделке" "улыбнуло" Димаша
2 февраля 2017, 12:07
Сейчас он готовится к третьему этапу конкурса «I am singer-2017» в Китае.
Димаш Кудайберген подтвердил, что в адрес китайского телеканала – организатора конкурса «I am singer-2017», поступила жалоба от имени продюсера Витаса Сергея Пудовкина, пишет ИА «NewTimes.kz».
По информации китайских СМИ, продюсер Витаса обратился с жалобой в адвокатскую компанию Watson&Band. В заявлении говорится о запрете использования Димашем Кудайбергеном песен исполнителя. Письмо Пудовкина было отправлено на центральный телеканал в городе Чаньша провинции Хунань, где проводится конкурс «I am singer-2017», в котором принимает участие Димаш.
Напомним, во втором этапе песенного состязания, по решению режиссеров конкурса, Димаш исполнил песню российского артиста Витаса «Опера №2». Он стал победителем второго тура, получив невероятную славу и любовь китайских поклонников. Китайские фанаты певца назвали его «казахским Витасом». Однако сам Димаш не согласен с таким сравнением.
Артист решил не распространяться на тему нелестных высказываний Сергея Пудовкина. На вопрос об эпитетах, которыми продюсер Витаса наградил казахстанского исполнителя, в частности «фейк» и «олицетворение дешевой пиратской подделки», Димаш в беседе по WhatsApp ответил тремя смайликами.
Казахстанский артист также сообщил, что сейчас готовится к третьему этапу конкурса «I am singer-2017» в Китае. По решению организаторов шоу, Димаш исполнит композицию The Show Must Go On легендарной британской рок-группы Queen.
Фото: newtimes.kz
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