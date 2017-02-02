Заявление продюсера Витаса о "дешевой пиратской подделке" "улыбнуло" Димаша

Сейчас он готовится к третьему этапу конкурса «I am singer-2017» в Китае.

Димаш Кудайберген подтвердил, что в адрес китайского телеканала – организатора конкурса «I am singer-2017», поступила жалоба от имени продюсера Витаса Сергея Пудовкина , пишет , пишет ИА «NewTimes.kz»





По информации китайских СМИ, продюсер Витаса обратился с жалобой в адвокатскую компанию Watson&Band. В заявлении говорится о запрете использования Димашем Кудайбергеном песен исполнителя. Письмо Пудовкина было отправлено на центральный телеканал в городе Чаньша провинции Хунань, где проводится конкурс «I am singer-2017», в котором принимает участие Димаш.

Напомним, во втором этапе песенного состязания, по решению режиссеров конкурса, Димаш исполнил песню российского артиста Витаса «Опера №2». Он стал победителем второго тура , получив невероятную славу и любовь китайских поклонников. Китайские фанаты певца назвали его «казахским Витасом». Однако сам Димаш не согласен с таким сравнением.





Артист решил не распространяться на тему нелестных высказываний Сергея Пудовкина. На вопрос об эпитетах, которыми продюсер Витаса наградил казахстанского исполнителя, в частности «фейк» и «олицетворение дешевой пиратской подделки», Димаш в беседе по WhatsApp ответил тремя смайликами.





Казахстанский артист также сообщил, что сейчас готовится к третьему этапу конкурса «I am singer-2017» в Китае. По решению организаторов шоу, Димаш исполнит композицию The Show Must Go On легендарной британской рок-группы Queen.



