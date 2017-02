Заявление продюсера Витаса о "дешевой пиратской подделке" "улыбнуло" Димаша

Артист решил не распространяться на тему нелестных высказываний Сергея Пудовкина. На вопрос об эпитетах, которыми продюсер Витаса наградил казахстанского исполнителя, в частности «фейк» и «олицетворение дешевой пиратской подделки», Димаш в беседе по WhatsApp ответил тремя смайликами.

Казахстанский артист также сообщил, что сейчас готовится к третьему этапу конкурса «I am singer-2017» в Китае. По решению организаторов шоу, Димаш исполнит композицию The Show Must Go On легендарной британской рок-группы Queen.