Н.Назарбаев поручил к 2020 году обеспечить увеличение объема транзитных перевозок

В рамках развития новой евразийской логистической инфраструктуры Президент РК Нурсултан Назарбаев дал поручение модернизировать транспортные коридоры страны, передает BNews.kz.

В 2015 году я инициировал программу инфраструктурного развития «Нұрлы Жол». За прошедшие два года программа себя полностью оправдала.

«В текущем году будет охвачено работами по строительству и реконструкции 4 400 километров автодорог республиканского значения. Из них до конца года будет введено не менее 600 километров с поэтапным внедрением платности.

Для полного раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны нужна координация с соседними странами. Необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров. Особое внимание нужно уделить управлению транспортной инфраструктурой, повышению уровня сервиса и устранению административных барьеров», - дал задание Глава государства.

Уже вложены значительные инвестиции. Сейчас необходимо получать от них экономическую отдачу.

Правительству РК поручено к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок:

· в 7 раз для грузов, перевозимых контейнерами - до 2 миллионов контейнеров;

· в 4 раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом - до 1,6 миллиона транзитных пассажиров.

· повысить доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза - до 4 миллиардов долларов в год.

Нурсултан Назарабев поручил в связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору, приступить к реализации второй фазы строительства порта Курык - автомобильного перехода.