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Останки казахстанского солдата-участника ВОВ возвращены на Родину

2 февраля 2017, 12:32

Захоронение планируется в родном городе военнослужащего – г. Семей.


В Казахстан возвращены останки воина-казахстанца, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг. рядового Николая Сорокина. Он погиб в 1944 году при освобождении Эстонии от немецко-фашистких захватчиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МО РК.



Захоронение планируется в родном городе военнослужащего – г. Семей.



В настоящее время останки доставлены в Астану, где в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил РК с соблюдением воинских ритуалов были организованы памятные мероприятия. Выразить дань уважения героическому казахстанцу здесь собрались представители ветеранских организаций, воспитанники Республиканской военной школы «Жас улан» и военно-патриотических клубов, студенты военных кафедр учебных заведений Астаны.



«В результате поисковых мероприятий были найдены останки Николая Федоровича Сорокина с медалью «За отвагу». Именно благодаря номеру медали удалось установить его личность, а затем найти родных и близких. Мы очень рады, что останки удалось вернуть на родину солдата», – рассказал представитель эстонского Военно-исторического объединения «Front Line» Андрей Лазурин.



Соответствующие памятные мероприятия будут проведены также в гарнизонном Доме офицеров в г. Семей командованием войск Регионального командования «Восток».







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