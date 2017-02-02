Останки казахстанского солдата-участника ВОВ возвращены на Родину

В Казахстан возвращены останки воина-казахстанца, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг. рядового Николая Сорокина. Он погиб в 1944 году при освобождении Эстонии от немецко-фашистких захватчиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МО РК.









Захоронение планируется в родном городе военнослужащего – г. Семей.









В настоящее время останки доставлены в Астану, где в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил РК с соблюдением воинских ритуалов были организованы памятные мероприятия. Выразить дань уважения героическому казахстанцу здесь собрались представители ветеранских организаций, воспитанники Республиканской военной школы «Жас улан» и военно-патриотических клубов, студенты военных кафедр учебных заведений Астаны.









«В результате поисковых мероприятий были найдены останки Николая Федоровича Сорокина с медалью «За отвагу». Именно благодаря номеру медали удалось установить его личность, а затем найти родных и близких. Мы очень рады, что останки удалось вернуть на родину солдата», – рассказал представитель эстонского Военно-исторического объединения «Front Line» Андрей Лазурин.









Соответствующие памятные мероприятия будут проведены также в гарнизонном Доме офицеров в г. Семей командованием войск Регионального командования «Восток».











