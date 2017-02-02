Порошенко назвал себя основным сторонником отмены антироссийских санкций
2 февраля 2017, 12:33
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что больше всех желает отмены антироссийских санкций, однако Москва должна выполнить ряд условий.
Об этом он заявил в интервью газете Berliner Morgenpost, отвечая на вопрос о намерении США снять ограничительные меры, передает Lenta.ru.
«Знаете, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но сначала Россия должна вывести свои войска с территории нашей страны, для того, чтобы Украина смогла восстановить свою целостность и суверенитет», — заявил глава государства. Он в очередной раз подчеркнул, что Москва должна выполнить минские соглашения.
Порошенко также отметил, что антироссийские санкции нанесли ощутимый вред экономике России. «Уровень жизни в стране значительно упал, так же как и курс российской валюты», — заявил он.
27 января советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что администрация работает над вопросом отмены американских санкций против России. «Эти темы находятся на рассмотрении. Естественно, как и вопросы улучшения взаимоотношений с лидерами и странами по всему миру», — уточнила она.
Позднее в этот же день Дональд Трамп заявил, что говорить о снятии ограничительных мер с России пока рано. При этом он выразил надежду, что Вашингтону удастся выстроить «фантастические отношения» с Москвой.
Санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в отношении Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Затем они неоднократно расширялись.
Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Их отмена увязывается с выполнением минских соглашений по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Западные страны регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва эти утверждения опровергает.
Фото: Михаил Маркив / РИА Новости
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