В ЮКО награждены победители Универсиады

В свою очередь, глава региона выразил уверенность, что на предстоящих Олимпийских играх наши спортсмены покажут высокие результаты.

Сегодня аким области Ж.Туймебаев принял победителей и призеров 28-й Всемирной зимней Универсиады проходящей в Алматы, и выразил благодарность спортсменам защитившим честь страны. Кроме того, вручил благодарственные письма и денежные вознаграждения , передает пресс-служба акима ЮКО.









«Универсиада является национальным проектом Республики Казахстан и самым мультиспортивным мероприятием за 25–летнюю историю Независимого Казахстана. Эту историческую победу с особой радостью разделил весь казахстанский народ, Глава государства, а также около трех миллионов жителей нашей области. Благодаря вам, флаг нашей республики не раз поднимался ввысь. Ваши победы в очередной раз убедительно продемонстрировали силу духа, волю к победе, умение побеждать, патриотизм и единство нашего народа. Глава государства создает все необходимые условия для развития спорта, ваших побед, и это является ярким подтверждением заботы и поддержки сферы спорта», - сказал глава региона.









Напомним, в первый день соревнований по фристайлу в дисциплине "акробатика" Жибек Арапбаева внесла серебро в копилку сборной Казахстана, а Жанбота Алдабергенова бронзовую медаль. Вместе с тем, 31 января Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграли золотые медали Универсиады-2017 в дисциплине «смешанная командная акробатика». Спортсменам, завоевашим I место, вручен денежный приз в размере 3 миллиона тенге, за II и III места два миллиона тенге, а тренеру Мурату Аблятифову 2 миллиона тенге.









В свою очередь, глава региона выразил уверенность, что на предстоящих Олимпийских играх наши спортсмены покажут высокие результаты. Наряду с этим, аким области выразил благодарность всем болельщикам и жителям Южного Казахстана.







