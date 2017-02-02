Могулистка Галышева завоевала для Казахстана четвертое «золото» Универсиады-2017
2 февраля 2017, 13:27
В копилке сборной Казахстана 10 медалей: четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых наград.
Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева завоевала золотую медаль в могуле на Всемирной зимней Универсиаде в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В главном финале Галышева набрала 73.80, балла. На втором месте расположилась Анастасия Первушина из России, которая набрала 62.13, тройку замкнула Катарина Рамзауэр из Австрии (52.05).
В копилке сборной Казахстана 10 медалей: четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых наград.
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