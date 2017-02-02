Могулистка Галышева завоевала для Казахстана четвертое «золото» Универсиады-2017

В копилке сборной Казахстана 10 медалей: четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых наград.

Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева завоевала золотую медаль в могуле на Всемирной зимней Универсиаде в Алматы , сообщает , сообщает Zakon.kz





В главном финале Галышева набрала 73.80, балла. На втором месте расположилась Анастасия Первушина из России, которая набрала 62.13, тройку замкнула Катарина Рамзауэр из Австрии (52.05).





В копилке сборной Казахстана 10 медалей: четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых наград.



