Могулистка Галышева завоевала для Казахстана четвертое «золото» Универсиады-2017

2 февраля 2017, 13:27

В копилке сборной Казахстана 10 медалей: четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых наград.


Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева завоевала золотую медаль в могуле на Всемирной зимней Универсиаде в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В главном финале Галышева набрала 73.80, балла. На втором месте расположилась Анастасия Первушина из России, которая набрала 62.13, тройку замкнула Катарина Рамзауэр из Австрии (52.05).

В копилке сборной Казахстана 10 медалей: четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых наград.

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