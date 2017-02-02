Акимат проведет тотальную проверку работы столичных детсадов

Поводом послужило обращение жительницы Астаны через социальные сети. По поручению акима Астаны Асета Исекешева создана специальная комиссия для полной проверки деятельности детских садов города , сообщает официальный , сообщает официальный сайт столицы





31 января 2017 года пользователь социальных сетей Жанна Шапенова разместила пост, обращенный к работникам столичного Управления образования, с фотографиями государственного детского сада №77 «Қошақан». Были проверены все группы, изучено состояние санитарных узлов, наличие игрушек, ковров.





«В настоящее время все замечания были устранены. Сегодня, 2 февраля, по результатам работы комиссии в данном детском саду будет проведено общее родительское собрание. Отдельное собрание будет организовано для сотрудников детского сада», – отметил руководитель столичного Управления образования Касымхан Сенгазыев.





Напомним, что в Астане с октября 2016 года действуют телефоны доверия. Если вы или ваши дети столкнулись в организациях образования города Астаны с неправомерными действиями со стороны администрации или учащихся (сбор денег на нужды школы, избиение ребенка в школе сверстниками, продажа табачных изделий и прочее на территории школы), просим не оставлять подобные факты без внимания.





По любым фактам жалоб (детский сад, школа, колледж) звоните по телефонам «горячей линии» Управления образования города Астаны: 55-01-62, 8-778-255-01-62. Время работы – с 9:00 до 19:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:30.





Фото: Kazpravda.kz







