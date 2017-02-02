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Дочь Обамы устроилась в кинокомпанию

2 февраля 2017, 13:42

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в компании.


Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия проходит оплачиваемую стажировку в американской киностудии The Weinstein Company (TWC), передает Lenta.ru.

По информации портала, Малия работает в отделе проектов — она прочитывает и отбирает сценарии для дальнейшего производства. Источник подчеркнул, что стажировка дочери Обамы продлится до конца весны.

В издании предполагают, что за работу 18-летней Малии платят девять долларов в час.

TWC занималась производством таких фильмов, как «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино и «Умница Уилл Хантинг» Гаса Ван Сента, а также лент «Король говорит!», «Артист» и «Мой парень — псих».

В 2016 году старшая дочь четы Обамы Малия окончила школу и взяла так называемый gap year («свободный год») перед тем, как начать осенью 2017-го учебу в Гарвардском университете, куда она уже поступила. Младшей сестре Малии — Саше — 15 лет.

Фото: Olivier Douliery / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

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