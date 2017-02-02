С.Куянов опроверг слухи о принудительной покупке билетов на ЭКСПО

Директор департамента по связям с общественностью АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Сергей Куянов прокомментировал возможные факты принудительной покупки билетов на ЭКСПО-2017. Он отметил, что об этом можно будет сообщить на специальную горячую линию, все сообщения будут проверены.

"Такие же инсинуации примерные у нас были со слухами о том, что якобы на ЭКСПО собираются деньги. Прекрасно помните. Мы открыли горячую линию, и вы все об этом писали. И просили сообщать на эту горячую линию хоть бы об одном факте о якобы сборе денег на ЭКСПО. Ни одной жалобы по этому поводу на эту горячую линию не пришло. Тоже самое, горячая линия до сих пор работает. Если будут такие факты, можно позвонить, можно обратиться посредством электронного письма. С каждым фактом будем разбираться. Но я уверен, что будет такая же ситуация, как с этими слухами о сборе денег на ЭКСПО, абсолютно. Можете зайти на сайт, посмотреть", — сказал Куянов, добавив, что подобные обращения нельзя будет сообщать конфиденциально.





Ранее сообщалось, что учителей Ордабасинского района Южно-Казахстанской области обязали приобретать билеты на международную выставку "ЭКСПО-2017". Об этом на своей странице в Facebook рассказала пользователь Эльвира Ергалина.