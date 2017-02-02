Завершено бурение глубочайшей в мире вулканической скважины

Об этом сообщается на сайте проекта IDDP (Iceland Deep Drilling Project).

В Исландии завершено бурение самой глубокой в мире вулканической скважины , передает , передает Lenta.ru





Как говорится в заявлении от 1 февраля, бурение было завершено 25 января. Глубина скважины составляет 4659 метров, температура внутри нее достигает 427 градусов, а давление оценивается в 340 бар. Эксперты полагают, что второй параметр будет расти по мере расширения диаметра отверстия.





Тоннель расположен на полуострове Рейкьянес в Исландии, где вулкан последний раз извергался около 700 лет назад. Бурение было начато 11 августа 2016 года и заняло 176 дней. Специалисты решили остановиться на достигнутой глубине из-за сверхвысоких давления и температуры.





Проект IDDP предполагает использование тепловой энергии недр Земли для ее преобразования в электричество. По оценкам экспертов, пар из скважины способен генерировать примерно в десять раз больше энергии, чем приповерхностные геотермальные источники. Первоначально специалисты планировали пробурить тоннель глубиной почти пять тысяч километров.

В настоящее время самой глубокой в мире скважиной считается Кольская сверхглубокая, находящаяся в десяти километрах к западу от города Заполярный в Мурманской области. Длина тоннеля составляет 12 262 метра, диаметр верхней части — 92 сантиметра. Объект в настоящее время заброшен.



