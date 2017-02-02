Международному аэропорту Ташкента присвоили имя Каримова

Международному аэропорту города Ташкент присвоено имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщается в четверг на правительственном сайте республики





Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта, он был похоронен на своей родине в Самарканде. В Узбекистане 4 декабря прошлого года прошли президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра.

"Имя первого президента РУз (республики Узбекистан) будут носить международный аэропорт Ташкент, Ташкентский государственный технический университет, автомобильный завод в городе Асаке, Дворец искусств в Фергане, а также центральные улицы в Каракалпакстане, Ташкенте и областях Республики", — говорится в сообщении.





Как подчеркивает пресс-служба правительства, решение присвоить имя Каримова ряду учреждений и предприятий вызвано волеизъявлением жителей Узбекистана и с учетом заслуг Каримова в обретении республикой национальной независимости.





День рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова, которому 30 января исполнилось бы 79 лет, впервые широко отмечались в республике — при жизни первого главы государства официальных торжеств в этот день не проводили. В школе №21 Самарканда, где учился Каримов, был совершен обряд "хатми Коран" (чтение Корана в память о покойном) с ритуальным угощением. По всей республике в понедельник также приготовили плов в память о первом президенте — отведать его мог каждый желающий. Администрации городов и районов подготовили специальные автобусы для посещения таких точек общепита.



