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Международному аэропорту Ташкента присвоили имя Каримова

2 февраля 2017, 13:48

Решение присвоить имя Каримова ряду учреждений и предприятий вызвано волеизъявлением жителей Узбекистана


Международному аэропорту города Ташкент присвоено имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщается в четверг на правительственном сайте республики, передает РИА Новости.

Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта, он был похоронен на своей родине в Самарканде. В Узбекистане 4 декабря прошлого года прошли президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра.

"Имя первого президента РУз (республики Узбекистан) будут носить международный аэропорт Ташкент, Ташкентский государственный технический университет, автомобильный завод в городе Асаке, Дворец искусств в Фергане, а также центральные улицы в Каракалпакстане, Ташкенте и областях Республики", — говорится в сообщении.

Как подчеркивает пресс-служба правительства, решение присвоить имя Каримова ряду учреждений и предприятий вызвано волеизъявлением жителей Узбекистана и с учетом заслуг Каримова в обретении республикой национальной независимости.

День рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова, которому 30 января исполнилось бы 79 лет, впервые широко отмечались в республике — при жизни первого главы государства официальных торжеств в этот день не проводили. В школе №21 Самарканда, где учился Каримов, был совершен обряд "хатми Коран" (чтение Корана в память о покойном) с ритуальным угощением. По всей республике в понедельник также приготовили плов в память о первом президенте — отведать его мог каждый желающий. Администрации городов и районов подготовили специальные автобусы для посещения таких точек общепита.

Фото с сайта Norma.uz

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