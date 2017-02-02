В Алматы добавится еще одна платная парковка
2 февраля 2017, 13:57
Оставлять машины за деньги в рабочее время с четверга придётся на некоторых отрезках улиц Панфилова и Алимжанова.
Новый участок для платной парковки разметили на Панфилова, от Макатаева до Жибек жолы, а на Алимжанова — от Панфилова до Фурманова. Как сообщила пресс-служба ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис», парковка будет рассчитана на 149 авто. На ней будет расположено два паркомата. Стоимость одного часа прежняя — 100 тенге, сообщает kolesa.kz.
Паркоматы на новой платной стоянке пока принимают только монеты. Устройство, предоставляющее водителям возможность рассчитаться купюрами, установили на днях на пересечении Зенкова и Макатаева, но оснащать подобными паркоматами все платные городские стоянки планируется только после проведения тестов нового оборудования.
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