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В Алматы добавится еще одна платная парковка

2 февраля 2017, 13:57

Оставлять машины за деньги в рабочее время с четверга придётся на некоторых отрезках улиц Панфилова и Алимжанова.


Новый участок для платной парковки разметили на Панфилова, от Макатаева до Жибек жолы, а на Алимжанова — от Панфилова до Фурманова. Как сообщила пресс-служба ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис», парковка будет рассчитана на 149 авто. На ней будет расположено два паркомата. Стоимость одного часа прежняя — 100 тенге, сообщает kolesa.kz.



Паркоматы на новой платной стоянке пока принимают только монеты. Устройство, предоставляющее водителям возможность рассчитаться купюрами, установили на днях на пересечении Зенкова и Макатаева, но оснащать подобными паркоматами все платные городские стоянки планируется только после проведения тестов нового оборудования.

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