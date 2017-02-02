Казахстанские могулисты выиграли «золото» и «бронзу» Универсиады-2017
2 февраля 2017, 14:00
В копилке сборной Казахстана 12 медалей: пять золотых, две серебряных и пять бронзовых наград.
Казахстанские фристайлисты Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков стали призерами Всемирной зимней Универсиаде в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В финале дисциплины молгул Рейхерд набрал 79.94 баллов и принес Казахстану пятое "золото" домашней Универсиады.
Другой казахстанский могулист Павел Колмаков набрав 76.95 баллов завоевал бронзовую награду Игр.
Серебряным призером стал россиянин Сергей Шимбуев.
В копилке сборной Казахстана 12 медалей: пять золотых, две серебряных и пять бронзовых наград.
Напомним, ранее четвертое "золото" Казахстану принесла могулистка Юлия Галышева.
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