Казахстанские могулисты выиграли «золото» и «бронзу» Универсиады-2017

2 февраля 2017, 14:00

В копилке сборной Казахстана 12 медалей: пять золотых, две серебряных и пять бронзовых наград.


Казахстанские фристайлисты Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков стали призерами Всемирной зимней Универсиаде в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В финале дисциплины молгул Рейхерд набрал 79.94 баллов и принес Казахстану пятое "золото" домашней Универсиады.

Другой казахстанский могулист Павел Колмаков набрав 76.95 баллов завоевал бронзовую награду Игр.
Серебряным призером стал россиянин Сергей Шимбуев.

В копилке сборной Казахстана 12 медалей: пять золотых, две серебряных и пять бронзовых наград.


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