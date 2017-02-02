Изменились критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования

Приказом Министра финансов РК от 11 января 2017 года № 12 внесены изменения в отношении определения критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования.

Указанные критерии изложены в следующей новой редакции:

1. В зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, ввозимых физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже на таможенную территорию Таможенного союза, к товарам для личного пользования относятся, если:

1) их количество не превышает следующие показатели:

изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС - 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

мобильный телефон - 2 (две) единицы на человека;

планшет - 2 (две) единицы на человека;

портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) - 1 (одна) единица на человека;

ювелирные изделия - 5 (пять) предметов на человека;

велосипед - 1 (одна) штука на человека;

детская коляска - 1 (одна) штука на человека;

2) частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не превышает 1 (один) раз в месяц.

2. Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза, любым способом, если их количество превышает 1 (одну) единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

3. Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.