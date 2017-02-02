В Малайзии при строительстве дорог будут использовать каучук

Правительство Малайзии планирует при строительстве дорог добавлять в дорожное полотно каучук, передает New Straits Times со ссылкой на слова местного министра промышленности Датука Маха Сью Кеонга.

Проект преследует сразу две цели: повысить прочность и долговечность возводимых магистралей и поддержать местных производителей каучука, компенсировав падение цен на этот материал.





Прорезиненный асфальт стоит на 16 процентов дороже обычного, но его повышенная прочность должна привести к снижению расходов на эксплуатацию. В частности, такую дорогу реже придется ремонтировать. В правительстве считают, что в долгосрочной перспективе прорезиненные дороги окажутся выгоднее традиционных.





В Малайзии насчитывается около 410 тысяч малых производителей каучука. Согласно проекту, сырье для строительства дорог будет закупаться у них напрямую. В результате спрос на каучук в стране повысится на 10%.





Технология уже применяется в других странах. Например, в США прорезиненный асфальт активно использую в Аризоне, особенно в районе города Феникс. Поскольку каучуковые деревья в этом регионе не растут, для получения сырья используются старые автомобильные покрышки. На каждую милю однополосной дороги уходит 1500 переработанных шин. Таким образом, власти Аризоны повышают долговечность дороги, одновременно заботясь об экологии.



