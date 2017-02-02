Топ-менеджера цементного завода избили в Караганде

В Караганде напали на исполняющего обязанности генерального директора АО «Карцемент» Джорджа Розарио Рамэша , пишет , пишет "Новый вестник"





Руководство цементного завода подозревает, что случившееся связано с профессиональной деятельностью топ-менеджера. 24 января двое неизвестных подкараулили гражданина Индии мистера Рамэша на лестничной площадке возле квартиры, которую он снимал на улице Лободы и сильно избили. В местной больнице, куда доставили иностранца, хирурги наложили 15 швов. Сейчас он чувствует себя уже гораздо лучше.





Джордж Розарио Рамэш живет в нашей республике с 2007 года. Приехал сюда как эксперт по цементной индустрии. Ранее он работал в Малайзии, где расположен главный офис генеральной группы «Steppe Cement», в которую входит карагандинский цементный завод. На полную мощность предприятие заработало лишь недавно.





Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения: двое парней 20-25 лет, среднего роста неделю до нападения ходили возле новостройки на Лободы. И даже, как выяснилось, наводили справки об индийце. 24 января они поджидали свою жертву с 17.30. На голове у пострадавшего врачи обнаружили рваные раны — полиция сделала вывод, что преступники орудовали кастетами.





"В тот день, в 18.45, я выехал с завода. Час ушел на дорогу. В 19.50 я был на улице Лободы. В лифте поднялся на пятый этаж. Двери раздвинулись. Выходя, я заметил двух парней в черных куртках, стоявших с двух сторон от входа в лифт. Их лица скрывали низко опущенные капюшоны. Я хотел обернуться, чтобы рассмотреть этих людей, но не успел. Тот, что был слева, толкнул в плечо, и тут же оба стали меня избивать. Накинулись со спины и даже не дали мне шанса защититься. Они наносили удары какими-то металлическими предметами. Не знаю, что это было — ножи или какие-то кольца. Рядом никого не оказалось. Я начал кричать, звать на помощь. Надеялся, что кто-то выйдет, но никто не отозвался. Это происходило прямо напротив моей квартиры. Я стучал к соседям. Это продолжалось, может быть, минуту-две. Наконец пожилая женщина отозвалась. Она не вышла, но спросила: «Кто там?» Мои крики и, возможно, ее голос спугнули нападавших. Бросив меня, они кинулись вниз. Я так и не смог их разглядеть, потому что мои глаза и очки были в крови. Единственное, что я заметил, — светлый цвет их лиц. Я сделал вывод, что это были местные — казахи или русские. Оба невысокого роста. Женщина за дверью продолжала спрашивать, кто там, но так и не открыла. К себе пойти я не мог, потому что не нашел ключей в кармане. Решив, что их забрали нападавшие, я поднялся на девятый этаж, где проживал мой коллега. От него уже позвонил генеральному директору и начальнику юридического отдела. Они приехали, мы вызвали полицию, обратились в больницу", - рассказал потерпевший.





С собой у Джорджа Розарио Рамэша был ноутбук, дорогостоящий телефон и бумажник, но все ценности остались при нем. Выпавшие из кармана ключи потом нашлись на полу лестничной клетки. Получается, что преступники не собирались грабить иностранца. Вероятно, они хотели его напугать.





Кому это было нужно, заместитель генерального директора сказать не может. Он уверяет, что никогда ни с кем из карагандинцев не конфликтовал. Не владеет ни русским, ни казахским языком, так что его внешние контакты сведены к минимуму.





"Я никого здесь не знаю. У меня тут нет ни подружек, ни друзей. И никто никогда не приходил в мою квартиру в течение семи с половиной лет. Я всегда ценил, что в Караганде очень спокойно, безопасно. Я даже в темное время суток не боялся гулять - с восьми до десяти часов, хотя на работе меня предупреждали не делать этого. Но я чувствовал себя комфортно. И всем рассказывал о том, что ни разу ни один полицейский не задал мне ни единого вопроса и ни один человек не подошел ко мне и не повел себя не должным образом. Даже своим друзьям в Индии я говорил о том, что Казахстан — замечательная страна, где живут приветливые, доброжелательные люди. И несмотря на то, что со мной произошло, эти двое не поколебали мою веру в Казахстан. Если это дело раскроют, и я, и другие иностранные специалисты, которые приезжают в Казахстан, будут чувствовать себя в безопасности. Случившееся — очень большой шок для меня. Но моя команда меня поддерживает", - говорит он.





Иностранные владельцы сегодня вводят на производстве свои правила. Это, наверное, не всех устраивает.

— Сейчас тендеры стали обязательным условием сотрудничества, — поясняет начальник юридического отдела цементного завода Вероника Кузнецова. — Из-за чего у местных подрядчиков возникает много вопросов. Есть разногласия и по поводу качества выполняемых работ. Требования международных стандартов отличаются от наших. Пока продолжалось строительство, организационные моменты особо не контролировались. Но теперь строительство завершено, завод начал выпускать продукцию, соответственно руководство начинает заниматься оптимизацией процесса. Мы предполагаем, что, скорее всего, кому-то из подрядчиков что-то не понравилось. Но мотив до конца нам не понятен. Возможно, цель была не допустить господина Рамэша к руководству заводом. Он должен был временно исполнять обязанности генерального директора, поскольку наш руководитель уезжал в запланированный отпуск в Малайзию – на китайский Новый год. Если преступники добивались того, чтобы предприятие осталось без руководителя, они не достигли своей цели. Джордж Розарио Рамэш оказался не из слабого десятка. Его даже не госпитализировали. Заводом он управлял по телефону, из своей новой квартиры. Однако наше руководство волнуется за иностранных специалистов. Хочет, чтобы прекратилось запугивание. Ведь сейчас же не девяностые годы! Считаем данное нападение резонансным, поскольку государством ведется политика привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, принимаются законы и льготы, но подобные случаи физического воздействия могут свести данные инициативы к нулю. Поскольку физическая безопасность иностранных специалистов является важным аспектом инвестиций и говорит об уровне страны!



