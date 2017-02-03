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Из-за любви к селфи жительница Лисаковска ушла под лед

3 февраля 2017, 00:00

В районе Кзылжарской плотины на Тоболе девушка ушла под лед.


«Мы оттуда начали кричать ей – девушка, отойдите – она шагнула и уже в воде оказалась». Как поясняют, сотрудники специализированной службы охраны, 25-летняя девушка пыталась сделать селфи и провалилась под лед. Произошло это около полудня. Девушку вовремя вытащили, вызвали скорую и МЧС, пишет местное издание «Акцент ТВ».

По оценке специалистов, толщина льда на этом участке не больше 4 см. Тем более сейчас он подмывается водой, с 30 января с Верхнетобольского водохранилища осуществляется сброс – 2 м/с. Этот участок - не место для игр. Здесь запретная зона. Но практически всегда тут можно увидеть рыбаков. Да и дети облюбовали склон для своих игр. Прошлым летом на этом же участке уже другая девушка спрыгнула с моста в реку – тогда это квалифицировали как суицидальную попытку. Лисаковчанку спасли сотрудники управления специальной службы охраны. В этот раз произошедшее квалифицируют как несчастный случай.

Обращение по данному факту в скорую помощь было зафиксировано в 12.52. Врачи скорой отвезли пострадавшую в приемный покой.

«Пришла на речку, - говорит девушка, – решила сфотографироваться. Смотрю, рыбаки сидят – значит, не опасно. Подошла ближе к краю – лед не трескается. Пока настраивала камеру – стала слышать треск. Отступала, но не успела, провалилась, ушла под воду. Резко вынырнула. Вылезла сама. Легла, а там уже рыбаки оттащили меня, прибежала милиция. В детстве один раз окунулась в прорубь зимой, но так, чтобы ходить - никогда. Утонул телефон – жалко, только уплатила кредит. Но главное, живая осталась».

После происшествия на реке установили ограждения.


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