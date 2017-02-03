Шварценеггер предложил Трампу поменяться работами

Трамп еще в начале января "атаковал" Шварценеггера за низкие рейтинги шоу, в котором актер "сменил" его на посту ведущего.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу "поменяться работами", таким образом он ответил на очередной упрек президента в низких рейтингах реалити-шоу "Кандидат" с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен. Об этом сообщает РИА Новости

Утром в четверг, выступая на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне, Трамп призвал "молиться за Арнольда".

"У нас был потрясающий успех на TheApprentice (шоу "Кандидат"), но когда я (решил) избираться, я должен был уйти из шоу… Они наняли большую кино-звезду Арнольда Шварценеггера на мое место и мы знаем, чем это обернулось, рейтинги улетели в трубу, это кошмар… Поэтому я хочу просто помолиться за Арнольда, если мы можем", — сказал Трамп, телеканалы транслировали его выступление в прямом эфире.

Вскоре после заявления президента актер опубликовал короткое видео в своем Twitter, в котором сказал: "Привет Дональд, у меня есть прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться работами? Ты пойдешь на ТВ, поскольку ты такой уж эксперт в рейтингах, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно".

Трамп еще в начале января "атаковал" Шварценеггера за низкие рейтинги шоу, в котором актер "сменил" его на посту ведущего. Тогда Шварценеггер, который открыто поддерживал соперников Трампа во время президентской кампании, порекомендовал избранному президенту делать "свою работу" и "беспокоиться обо всех американцах так же, как он заботиться о своих рейтингах".

Трамп был продюсером и ведущим популярного шоу "Кандидат" на телеканале NBC, участники которого боролись за право получить должность топ-менеджера в одной из компаний бизнесмена (тех, кто не проходил испытаний, "увольняли", то есть они выбывали из игры). Предприниматель даже зарегистрировал коронную фразу "Вы уволены!", которую потом часто адресовал своим политическим оппонентам. За участие в этом телешоу Трамп был удостоен именной звезды на Голливудской аллее славы.

Трамп вел шоу на протяжении 14 сезонов, 15-й сезон, стартовавший в январе 2017 года, ведет Шварценеггер.

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