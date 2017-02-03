Об изменениях в Правилах проведения обязательных медицинских осмотров

Приказом Министра национальной экономики РК от 23 ноября 2016 года № 485 внесены изменения и дополнения в Правила проведения обязательных медицинских осмотров (далее - Правила), которые вступают в действие с 11 февраля 2017 года.

Напомним, что Правила проведения обязательных медицинских осмотров (далее - Правила), утвержденные приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128, определяют порядок и периодичность проведения обязательных медицинских осмотров. Выполнение Правил обязательно к исполнению юридическими и физическими лицами, а также субъектами здравоохранения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

Среди изменений, внесенных в Правила, особое внимание заслуживает новый дополнительный пункт, в котором сказано, что работники административно-хозяйственной службы: бухгалтер, сторож, дворник, служба охраны, технический персонал для уборки служебно-административных помещений не входят в перечень декретированной группы населения.

Для справки: декретированная группа населения - люди, работающие в сфере обслуживания, представляющие наибольшую опасность для заражения окружающих инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Наряду с этим установлено, что медицинская справка по форме 086/у, утвержденной приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 23 ноября 2010 года № 907, выдается медицинской организацией только лицам, прошедшим обязательный предварительный медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами. При проведении обязательных периодических медицинских осмотров лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами, исключена обязанность выдачи справки по форме 086/у. При этом экспертное заключение врачебной комиссии о профессиональной пригодности с учетом медицинской документации с места жительства независимо от вида медицинского осмотра будет направляться работодателю в течение трех рабочих дней с одновременным извещением лица, которому противопоказана работа с вредными производственными факторами.

Уточнен порядок составления работодателями списков лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру. Установлено, что работодатели не позднее 1 декабря составляют список лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру, по установленной форме, руководствуясь Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 175, с последующим согласованием с территориальными подразделениями ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в том числе на транспорте).

Кроме того, из Правил исключен пункт 33, которым был определен перечень осмотров и лабораторных исследований, обязательных при медицинских осмотрах.

Следует также обратить внимание, что Перечень работников, подлежащих обязательным медицинским врачебным осмотрам, а также кратность и объем лабораторных и функциональных исследований лиц, работающих на эпидемиологический значимых объектах, представлен в новой редакции.

К лицам, подлежащим обязательным медицинским врачебным осмотрам, относятся:

1. Работники объектов общественного питания

2. Работники объектов пищевой промышленности

3. Работники объектов продовольственной торговли, лица, занимающиеся перевозкой продовольственных товаров

4. Работники кремово-кондитерских производств и детских молочных кухонь

5. Работники организаций по обслуживанию пассажиров (железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, аэропортов, морских и речных вокзалов, автовокзалов, метрополитенов)

6. Проводники пассажирских поездов, стюарды речного, морского транспорта и авиатранспорта

7. Работники учебных заведений начального, среднего общего, профессионального, высшего образования, внешкольных учреждений (учреждения дополнительного образования детей), компьютерных клубов

8. Работники сезонных детских и подростковых оздоровительных организаций

9. Работники дошкольных организаций, школ-интернатов, детских санаторных круглогодичных оздоровительных организаций, детских домов, работники домов семейного типа

10. Работники медицинских организации, работа которых не связана с инвазивными процедурами

11. Работники медицинских организации, проводящие инвазивные диагностические и лечебные процедуры, а также медицинские работники имеющие контакт с биологическим материалом

12. Медицинские работники родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), отделений патологии новорожденных, отделений недоношенных

13. Младший персонал медицинских организации, имеющий контакт с биологическим материалом

14. Работники сферы обслуживания (бани, душевые, сауны, парикмахерские, прачечные, химчистки, общественные уборные), работники бассейнов и водолечебниц, грязелечебниц, спортивно- оздоровительных организаций, менеджеры, администраторы, заведующие этажами гостиниц, мотелей, общежитий, кемпингов

15. Работники салонов красоты, косметологических и косметичских кабинетов, осуществляющие манипуляции с нарушением целостности кожных покровов (маникюр, педикюр, косметические услуги)

16. Работники санаториев, домов отдыха, пансионатов, интернатов и домов для инвалидов и престарелых, медико-социальные работники на дому

17. Работники аптек, фармацевтических организаций (заводы, фабрики), занятые изготовлением, фасовкой и реализацией лекарственных средств

18. Работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, лица, обслуживающие водопроводные сети, работники производственных лабораторий, объектов водоснабжения и канализации

19. Учащиеся (студенты) общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений перед началом и в период прохождения практики в организациях, как работники, которых подлежат обязательным медицинским осмотрам.

Кратность и объем лабораторных и функциональных исследований вышеуказанных лиц указан в Перечне.