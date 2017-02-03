Какой вред "спайсы" наносят здоровью

Люди, которые покупают такие наркотики, часто не подозревают, что они берут.

Медики и биологи из США нашли первые однозначные свидетельства того, что синтетические аналоги марихуаны, применяемые при изготовлении так называемых спайсов, не являются ее безопасными заменителями и несут вред для здоровья человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Trends in Pharmacological Sciences, передает РИА Новости.

"Люди, которые покупают такие наркотики, часто не подозревают, что они берут. Меняется не только концентрация активного вещества при переходе с одной партии "спайсов" на другую, но и само вещество, компоненты которого часто изготовляют разные подпольные лаборатории. И обычно в типичной дозе спайсов содержится не одно, а сразу три или пять разных синтетических каннабиноидов", — заявил Уильям Фантегросси (William Fantegrossi) из Медицинского университета Арканзаса в Литтл-Рок (США).

Так называемые спайсы, или K2, как их называют в США, появились в широкой продаже на нелегальных рынках наркотиков в начале 2000 годов. Они представляют собой обычный укроп, петрушку или листья любых других растений, покрытых раствором синтетического аналога ТГК-9 – главного действующего вещества марихуаны.

Изначально оборот таких веществ никак не контролировался, многие из них продавались фактически открыто в киосках и полулегальных магазинах под видом "ароматических смесей для медитации", экзотических чайных смесей и прочих вещей, продажа которых не ограничена законом. Затем, после нескольких громких случаев массовых отравлений спайсами и развития серьезнейших психических расстройств, власти России, Европы и США обратили внимание на новую наркоугрозу и начали активно бороться с ней. Это заставило наркодельцов менять формулу вещества для ухода от ответственности.

Последний громкий эпизод, связанный со спайсами, произошел летом прошлого года в Нью-Йорке, где сразу четыре дюжины человек временно превратились в своеобразных "зомби" из-за отравления сильнейшим спайсом AMB-FUBINACA, который действует на человека в 85 раз сильнее, чем ТГК-9.

Многие такие случаи заставили Фантегросси и его коллег систематизировать знания, накопленные о свойствах синтетических аналогов марихуаны за последние годы, и попытаться оценить, наносят ли они вред здоровью человека или нет.

Как показал их анализ, данные вещества не являются безопасными аналогами ТГК-9, так как они ассоциируются с целым рядом негативных эффектов. Они вызывают припадки и конвульсии, повреждают почки и сердечную мышцу, способствуют развитию инсультов, а употребление некоторых видов спайсов приводит к негативным изменениям в психике и вызывает привыкание, заставляя любителей таких веществ употреблять все большее их количество для достижения того же эффекта.

Главная проблема спайсов заключается в том, что они похожи, но все же отличаются по своей структуре от ТГК-9. По этой причине они могут активировать не только рецепторы CB1, на которые действует "боевое" вещество марихуаны, но и другие выросты на нервных клетках, связанные с иными функциями организма. Это, в частности, может порождать те негативные побочные эффекты от их приема, на которые жалуются любители "спайсов".

Все это важно по той причине, что кампании по легализации марихуаны в США и других странах мира всегда подчеркивают, что "травка" является безвредной для организма и ее употребление не ведет к развитию физиологической зависимости, в чем ученые сегодня, как отмечает Фантегросси, начинают сомневаться. Соответственно, наркоторговцы, сравнивая "спайсы" с марихуаной, заставляют их потенциальных потребителей считать, что то же самое касается синтетических каннабиноидов.

Поэтому авторы доклада советуют медицинским службам, полицейским и активистам провести четкую грань между относительно безопасной марихуаной и реально опасными спайсами для того, чтобы оградить потенциальных потребителей "травки" от ее более вредного "аналога".

Фото © AP Photo/ Kelley McCall