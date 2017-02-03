Казахстан находится на втором месте медального зачета Универсиады-2017
3 февраля 2017, 01:18
Четвертый день оказался удачным для казахстанцев.
На Универсиаде-2017 в Алматы завершились соревнования четвертого медального дня, пишет Sports.kz.
По их итогам в командном зачете лидирует команда России — 14-3-6, на втором месте закрепился Казахстан — 6-2-7, замыкает тройку лучших Франция — 3-1-1.
Напомним, сегодня, 2 февраля, отечественные спортсмены одержали много побед. Могулисты выиграли золото и бронзу. Лыжный спринт - золото. Стоян завоевала бронзу. Биатлонист Еремин принес бронзу. Все новости по теме можно посмотреть здесь.
Завтра будет разыграно восемь комплектов медалей.
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