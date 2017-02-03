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Витас прокомментировал исполнение своих песен

3 февраля 2017, 01:25

Продюсер певца пытался запретить петь песни Витаса.


Российский певец Витас сделал официальное заявление по поводу исполнения его песен, в том числе казахстанцем Димашем Кудайбергеновым, передает Zakon.kz.

Дорогие друзья ! Хочу сделать официальное заявление : за последние четыре дня негатива в мою сторону , в социальных сетях , стало слишком много. Хочу сказать , что я с уважением отношусь к любой творческой деятельности , к любому творческому человеку. Никогда не считал для себя возможным обращаться в судебные органы или заниматься анализом , разбирательством чужого творчества , вмешиваться в творческую жизнь и деятельность других артистов. И никогда не буду этого делать. Что касается юридических коллизий , периодически возникающих спорных вопросов вокруг каждого артиста - это прерогатива продюсера и компании , которая представляет интересы в той или иной стране. Всегда были и будут юридические споры и вопросы относительно популярных исполнителей - это нормально , но это никоем случае не должно привести к негативу , конфликтам , а тем более к оскорблениям. Я призываю всех успокоиться и поставить мне лайки 😂😂😂с уважением , Витас🔝🔥💪🤘

Фото опубликовано Vitas (@vitasroom) Фев 2 2017 в 7:39 PST

"Дорогие друзья! Хочу сделать официальное заявление: за последние четыре дня негатива в мою сторону, в социальных сетях, стало слишком много. Хочу сказать, что я с уважением отношусь к любой творческой деятельности, к любому творческому человеку. Никогда не считал для себя возможным обращаться в судебные органы или заниматься анализом, разбирательством чужого творчества, вмешиваться в творческую жизнь и деятельность других артистов. И никогда не буду этого делать.

Что касается юридических коллизий, периодически возникающих спорных вопросов вокруг каждого артиста - это прерогатива продюсера и компании , которая представляет интересы в той или иной стране. Всегда были и будут юридические споры и вопросы относительно популярных исполнителей - это нормально , но это никоем случае не должно привести к негативу, конфликтам , а тем более к оскорблениям. Я призываю всех успокоиться и поставить мне лайки", - написал Витас в соцсетях.

По информации китайских СМИ, продюсер Витаса обратился с жалобой в адвокатскую компанию Watson&Band. В заявлении говорится о запрете использования Димашем Кудайбергеном песен исполнителя. Письмо Пудовкина было отправлено на центральный телеканал в городе Чаньша провинции Хунань, где проводится конкурс «I am singer-2017», в котором принимает участие Димаш.

Напомним, во втором этапе песенного состязания, по решению режиссеров конкурса, Димаш исполнил песню российского артиста Витаса «Опера №2». Он стал победителем второго тура, получив невероятную славу и любовь китайских поклонников. Китайские фанаты певца назвали его «казахским Витасом». Однако сам Димаш не согласен с таким сравнением.

Артист решил не распространяться на тему нелестных высказываний Сергея Пудовкина. На вопрос об эпитетах, которыми продюсер Витаса наградил казахстанского исполнителя, в частности «фейк» и «олицетворение дешевой пиратской подделки», Димаш в беседе по WhatsApp ответил тремя смайликами.

Казахстанский артист также сообщил, что сейчас готовится к третьему этапу конкурса «I am singer-2017» в Китае. По решению организаторов шоу, Димаш исполнит композицию The Show Must Go On легендарной британской рок-группы Queen.

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