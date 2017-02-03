Витас прокомментировал исполнение своих песен
Продюсер певца пытался запретить петь песни Витаса.
Российский певец Витас сделал официальное заявление по поводу исполнения его песен, в том числе казахстанцем Димашем Кудайбергеновым, передает Zakon.kz.
Дорогие друзья ! Хочу сделать официальное заявление : за последние четыре дня негатива в мою сторону , в социальных сетях , стало слишком много. Хочу сказать , что я с уважением отношусь к любой творческой деятельности , к любому творческому человеку. Никогда не считал для себя возможным обращаться в судебные органы или заниматься анализом , разбирательством чужого творчества , вмешиваться в творческую жизнь и деятельность других артистов. И никогда не буду этого делать. Что касается юридических коллизий , периодически возникающих спорных вопросов вокруг каждого артиста - это прерогатива продюсера и компании , которая представляет интересы в той или иной стране. Всегда были и будут юридические споры и вопросы относительно популярных исполнителей - это нормально , но это никоем случае не должно привести к негативу , конфликтам , а тем более к оскорблениям. Я призываю всех успокоиться и поставить мне лайки 😂😂😂с уважением , Витас🔝🔥💪🤘
"Дорогие друзья! Хочу сделать официальное заявление: за последние четыре дня негатива в мою сторону, в социальных сетях, стало слишком много. Хочу сказать, что я с уважением отношусь к любой творческой деятельности, к любому творческому человеку. Никогда не считал для себя возможным обращаться в судебные органы или заниматься анализом, разбирательством чужого творчества, вмешиваться в творческую жизнь и деятельность других артистов. И никогда не буду этого делать.
Что касается юридических коллизий, периодически возникающих спорных вопросов вокруг каждого артиста - это прерогатива продюсера и компании , которая представляет интересы в той или иной стране. Всегда были и будут юридические споры и вопросы относительно популярных исполнителей - это нормально , но это никоем случае не должно привести к негативу, конфликтам , а тем более к оскорблениям. Я призываю всех успокоиться и поставить мне лайки", - написал Витас в соцсетях.
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