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В Индии сбитый автобусом юноша истек кровью на глазах у зевак

3 февраля 2017, 01:45

Врачи полагают, что подростка можно было спасти, если бы ему была вовремя оказана помощь.


В Индии молодой человек, сбитый автобусом, умер от потери крови из-за того, что люди, собравшиеся вокруг него, вовремя не оказали ему помощь и не вызвали врачей, сообщает ВВС.

17-летний Анвар Али был доставлен в больницу штата Карнатака примерно через полтора часа после того как его, ехавшего на велосипеде, сбил автобус.

Местные СМИ сообщают, что раненого окружила толпа людей, которые фотографировали его и делали с ним видео, но никак не помогали ему.

В результате юноша потерял много крови и умер. Врачи полагают, что он мог выжить, если бы получил медицинскую помощь раньше.

Этот случай напомнил о давней проблеме индийского общества, где случайные свидетели происшествия редко помогают пострадавшим.

Активист Пиюш Тевари, который борется за безопасность в Индии, объяснил Би-би-си, что часто люди не помогают из страха перед полицией. Местные полицейские часто думают, что люди помогают другим из чувства вины, пояснил Тевари.

Еще одна причина состоит в том, что люди боятся стать свидетелями при рассмотрении дела в суде. Часто судебные процессы в Индии надолго затягиваются.

Кроме того, люди опасаются, что если доставят жертву в больницу, то медицинское учреждение заставит их оплатить расходы на лечение.

В мае прошлого года Верховный суд Индии вынес решение о том, что люди, помогающие другим, должны быть защищены от любых преследований. Подобный закон принял и штат Карнатака. Однако многие либо не знают о законе, либо не доверяют властям.


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