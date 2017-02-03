Украинские силовики обстреляли жилой район в Донецке
В результате повреждены дом и газопровод.
Украинские силовики обстреляли Киевский район города Донецка, поврежден дом и газопровод, сообщил РИА Новости представитель администрации города Донецка.
"Нами были зафиксированы три попадания, два из них — по улице Артема (одна из центральных улиц города — ред.), поврежден дом и торговый киоск, также зафиксировано попадание по улице Горная, там поврежден газопровод. Информации о пострадавших пока не поступало", — сообщил собеседник агентства.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.
При этом в минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.
Фото © РИА Новости. Ирина Геращенко
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