Украинские силовики обстреляли жилой район в Донецке

Украинские силовики обстреляли Киевский район города Донецка, поврежден дом и газопровод, сообщил РИА Новости представитель администрации города Донецка.

"Нами были зафиксированы три попадания, два из них — по улице Артема (одна из центральных улиц города — ред.), поврежден дом и торговый киоск, также зафиксировано попадание по улице Горная, там поврежден газопровод. Информации о пострадавших пока не поступало", — сообщил собеседник агентства.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Фото © РИА Новости. Ирина Геращенко