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Новости за сегодня

В январе 2017 года иностранным гражданам выдано 480 разрешений на работу в Казахстане

По сведениям интернет-ресурса Министерства труда и социальной защиты населения РК, в январе 2017 года местными исполнительными органами 210 работодателям выдано 480 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, которыми уплачен налоговый сбор в размере 182,8 млн. тенге.

Государственная услуга по выдаче разрешений осуществляется как непосредственно местными исполнительными органами, так и посредствам портала «электронного правительства» по принципу «одного окна».

Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане введен новый упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы, в соответствии с которым сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям.

Взамен этим особым условиям работодатели должны оплатить налоговый сбор. Ставки сбора устанавливаются в коридоре от 137 до 250 МРП, в зависимости от категории иностранной рабочей силы и отрасли, это примерно от 290 до 530 тыс. тенге.

При этом остаются требования к работодателям по соблюдению условий по местному содержанию в кадрах: по руководителям и их заместителям - не менее 70%; по специалистам и квалифицированным рабочим - не менее 90%.


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