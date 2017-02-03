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В пятницу в Казахстане возможны осадки

3 февраля 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.


На территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются снег, на юге, юго-восточных областях республики осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 25, на юго-западе области временами более 30 м/с. В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, днем метель, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28, в горных районах порывы более 30 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами-ночью туман, днем ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области местами-метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Мангыстауской области местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидается метель, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами-метель, туман, гололед, усиление ветер 15-20 м/с. В Палодарской области днем местами-метель, усиление ветер 15-20 м/с. Местами туман.

В Алматы днем 2° облачно.

В Астане днем -12° облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Dp.vgorode.ua.

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