В пятницу в Казахстане возможны осадки
3 февраля 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
На территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются снег, на юге, юго-восточных областях республики осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 25, на юго-западе области временами более 30 м/с. В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, днем метель, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28, в горных районах порывы более 30 м/с.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами-ночью туман, днем ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области местами-метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью в Мангыстауской области местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидается метель, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами-метель, туман, гололед, усиление ветер 15-20 м/с. В Палодарской области днем местами-метель, усиление ветер 15-20 м/с. Местами туман.
В Алматы днем 2° облачно.
В Астане днем -12° облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Dp.vgorode.ua.
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