Анонс дня, 3 февраля. На Универсиаде-2017 стартует фигурист Денис Тен

Также состоятся соревнования по биатлону и конькобежному спорту.

3 февраля, в борьбу вступает лидер казахстанского фигурного катания Денис Тен, сообщает Vesti.kz





Бронзовый призер Олимпиады начнет свое выступления на Универсиаде-2017 в 14.50 по времени Астаны.





Вид спорта: Керлинг. Мужчины, женщины. Групповой этап.

Кто: Казахстан - Канада (Ж), Казахстан - Норвегия (М), Казахстан - Швейцария (Ж);

Во сколько: Начало первой встречи в 09:00, второй в 14:00 и третьей в 19:00.





Вид спорта: Биатлон. Гонка преследования. Мужчины (12,5 километров), женщины (10 километров);

Кто: Анна Кистанова, Алина Райкова, Галина Вишневская, Анастасия Кондратьева, Елизавета Бельченко, Дарья Усанова, Антон Пантов, Владислав Витенко, Тимур Куц, Максим Браун, Василий Подкорытов, Роман Еремин

Во сколько: Начало у женщин в 12.00, у мужчин в 14.00 ("Хабар")





Вид спорта: Лыжное двоеборье. Масс-старт. Мужчины, женщины;

Кто: Чингиз Ракпаров, Али Айбек, Расул Гайрбеков, Вячеслав Бочкарев, Эльдар Орусаев;

Во сколько: Начало лыжного этапа в 10.00, прыжки с трамплина в 14.30 ("Хабар")





Вид спорта: Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом-гигант;

Кто: Мария Егорова;

Во сколько: Начало в 10.00





Вид спорта: Фристайл. Параллельный могул. Мужчины, женщины;

Кто: Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Александр Геберт, Константин Горлачев;

Во сколько: Начало у женщин в 10.30, у мужчин в 11.00 (KazSport)





Вид спорта: Конькобежный спорт. Мужчины (1000 метров), женщины (5000 метров);

Кто: Иван Аржаников, Роман Креч, Татьяна Климчук, Федор Мезенцев, Станислав Палкин;

Во сколько: Начало у женщин в 11.00, у мужчин в 13.00 (KazSport)





Вид спорта: Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа;

Кто: Денис Тен, Абзал Рахимгалиев, Артур Панихин;

Во сколько: Начало в 14.50 ("Казахстан")





Вид спорта: Хоккей. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Россия - Япония;

Во сколько: Начало в 16.00.





Вид спорта: Хоккей. Мужчины. Групповой этап;

Кто: Чехия - Казахстан;

Во сколько: Начало в 19.30 ("Хабар")





Вид спорта: Хоккей. Женщины. Плей-офф;

Во сколько: Начало в 20.00



