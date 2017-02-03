Взрыв произошел в Париже

Сильный взрыв произошел в коммуне Нуази-ле-Гран в пригороде Париже, сообщает Lenta.ru.





Инцидент произошел около 22:30 по местному времени (00:30 мск). Сначала в павильоне взорвался один газовый балок, затем еще несколько находившихся рядом. Пожарные обнаружили на месте ЧП 45-летнего мужчину, он сильно обгорел и в был доставлен в больницу.





Mirror пишет, что пять человек были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии. Капитан пожарной службы города Гийом Фресс (Guillaume Fresse) рассказал, что после двойного взрыва в одном из домов начался пожар.





По предварительным данным, погибли четыре человека. К тушению были привлечены около тридцати пожарных. Причина инцидента пока не установлена.





30 января на фабрике по производству бумажных ароматизаторов в пригороде столице Франции произошел взрыв. В результате пострадали шесть человека. По одной из версий версии, причиной могла стать детонация паров этанола.



