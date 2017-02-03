Автомобиль рэпера Тимати более 10 лет стоит на штрафстоянке в Петропавловске

Штрафстоянка для автомобилей превратилась в место постоянного хранения для десятков машин, сообщает Первый канал "Евразия".





Даже совсем новые, с небольшим пробегом, такие, что могли бы дорого стоить на рынке, стоят годами и ржавеют. Некоторые успели превратиться в местные достопримечательности, как машина российского рэпера Тимати. Хозяева о своей собственности знают, но забирать не торопятся.





У совсем нового Уаза пока есть все шансы вернуться к хозяину в Челябинск. Это недалеко, угнали его недавно — толком никто не ездил. Да и владелец, скорее всего, не успел забыть свою потерю. Третья машина с перебитыми номерами за январь. Для Петропавловска это много. Автобум, когда здесь в день на учет ставили под 300 машин, давно стих. Воры ведут себя осторожней, работают, можно сказать, ювелирно.





«В прошлом году в Москве в автопрокат сдали машину, за это время в Омске машину успели продать, в Петропавловске поставили на учет, и владелец только после этого узнал по навигации, что машина находится в Петропавловске. Бывают такие случаи, когда машину угнали, еще в Интерпол не поступило заявление об угоне — машина успевает встать на учет, и впоследствии в дальнейших регистрациях выявляются данные автомашины», — говорит Сергей Гизбрехт, начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД Северо-Казахстанской области.





Перебивать номера — это отлаженный бизнес и у нас, и в России. Часто новую машину угоняют под документы старого автохлама. Так на Севере Казахстана оказалась иномарка, угнанная в Беларуси. Порой всё делают настолько быстро и четко, что подделку определяют при помощи только этого магнитно-оптического комплекса. Сначала номер кузова переносят на пластинку из фольги, а затем в компьютер. А его еще никто не обманывал.





«Перебивают, в основном, номер кузова данных автомобилей, изменяют дублирующие таблички, и стикеры на данных деталях. Размер цифр, угол наклона, шрифт, это все мы смотрим», — говорит Андрей Ушаков, главный криминалист оперативно-криминалистического управления ДВД Северо-Казахстанской области.





За короткий срок машину успевают продать по несколько раз. В общем, потоке краденого мелькают и автомобили знаменитостей. Недолго простоял железный конь Владимира Вольфовича Жириновского. Забрали обратно в Москву. А вот эта машина уже памятник, стоит больше 10 лет. Когда-то она принадлежала певцу Тимати. Поначалу была звездой штрафстоянки — было много желающих ее купить. Теперь многие бывшие владельцы также предпочитают лучше страховку, чем второй раз связывать себя с невезучей машиной. И так все чаще и чаще. Модные, дорогие — они заканчивают жизнь здесь, рядом с брошенными запорожцами и старенькими, уже никому ненужными москвичами.



