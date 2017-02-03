Гонщик "Астаны" ударил в лицо немецкого лидера гонки
3 февраля 2017, 07:36
Принимать извинений немецкий гонщик не собирается. Он считает, то поступок Гривко позорит велоспорт.
Украинский гонщик команды Astana Андрей Гривко был снят с Тура Дубая-2017 за то, что во время 3-го этапа ударил в лицо немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля, являющегося лидером гонки, сообщает Velolive.com.
Сразу после финиша Киттель потребовал, чтобы Андрей Гривко был наказан. Команда Astana публично принесла извинения Марселю Киттелю и его команде за поведение своего гонщика.
"Меня ударил Андрей Гривко из команды Astana. Поэтому у меня была на лице кровь, я не падал. Думаю, Гривко выпил этим утром слишком много кофе, не знаю, что с ним случилось. Как только мы поехали под боковым ветром, естественно, началась борьба за позиции. Думаю, в таком случае нормально, когда иногда ты толкаешь других. Я старался вернуться в построения вместе с одним из его молодых товарищей по команде. Ему это не понравилось. Тогда я попытался объехать, и оказался между Гривко и его товарищем по команде, мне пришлось немного толкнуть Гривко, но я не отрывал руки от руля. Я попытался поговорить с молодым гонщиком о том, зачем он так рискует, и в этот момент получил удар в лицо", - заявил спортсмен.
Это ужасное разочарование для велоспорта, команды и этой гонки.
Принимать извинений немецкий гонщик не собирается. Он считает, то поступок Гривко позорит велоспорт.
Фото: quickstepteam
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