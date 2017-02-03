Гонщик "Астаны" ударил в лицо немецкого лидера гонки

"Меня ударил Андрей Гривко из команды Astana. Поэтому у меня была на лице кровь, я не падал. Думаю, Гривко выпил этим утром слишком много кофе, не знаю, что с ним случилось. Как только мы поехали под боковым ветром, естественно, началась борьба за позиции. Думаю, в таком случае нормально, когда иногда ты толкаешь других. Я старался вернуться в построения вместе с одним из его молодых товарищей по команде. Ему это не понравилось. Тогда я попытался объехать, и оказался между Гривко и его товарищем по команде, мне пришлось немного толкнуть Гривко, но я не отрывал руки от руля. Я попытался поговорить с молодым гонщиком о том, зачем он так рискует, и в этот момент получил удар в лицо", - заявил спортсмен.





Это ужасное разочарование для велоспорта, команды и этой гонки.





Принимать извинений немецкий гонщик не собирается. Он считает, то поступок Гривко позорит велоспорт.



