В Японии отмечены первые случаи отказа в посадке на авиарейс в США
3 февраля 2017, 08:02
Первые два случая произошли 30 и 31 января.
Первые случаи отказа пассажиру в посадке на борт самолета, вылетающего в США, зафиксированы в Японии, сообщает РИА Новости.
Как информирует агентство Киодо в пятницу со ссылкой на авиакомпанию Japan Airlines (JAL), первые два случая произошли 30 и 31 января. Число пассажиров и номер рейса не разглашается.
В первом случае пассажир или пассажиры направлялись в США транзитом через Японию. Авиакомпания убедила их отказаться от поездки в связи с указом президента Дональда Трампа. Второй случай произошел с пассажиром, направлявшимся из аэропорта Нарита недалеко от Токио в США в туристическую поездку.
"Вы не сможете въехать в США, мы просим вас отказаться от посадки на борт", — приводит агентство объяснения авиакомпании пассажирам, снятым с рейса.
Авиакомпания All Nippon Airways (ANA), по данным Киодо, намерена согласовывать с американской стороной даже возможность въезда в страну лиц из семи стран с дипломатическими паспортами и визами.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран. Речь идет о временном запрете въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Указ вызвал критику и обвинения в дискриминации со стороны ряда стран.
Фото: РИА Новости
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