В Японии отмечены первые случаи отказа в посадке на авиарейс в США

Как информирует агентство Киодо в пятницу со ссылкой на авиакомпанию Japan Airlines (JAL), первые два случая произошли 30 и 31 января. Число пассажиров и номер рейса не разглашается.





В первом случае пассажир или пассажиры направлялись в США транзитом через Японию. Авиакомпания убедила их отказаться от поездки в связи с указом президента Дональда Трампа. Второй случай произошел с пассажиром, направлявшимся из аэропорта Нарита недалеко от Токио в США в туристическую поездку.





"Вы не сможете въехать в США, мы просим вас отказаться от посадки на борт", — приводит агентство объяснения авиакомпании пассажирам, снятым с рейса.