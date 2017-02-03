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Pet Shop Boys стали "богоподобными гениями" по версии NME

3 февраля 2017, 08:41

О влиянии Pet Shop Boys на свой творческий путь говорили такие разные артисты, как Леди Гага, The Killers, Scissor Sisters, Coldplay и Мадонна.


Британский музыкальный журнал NME сообщил о присуждении базирующемуся в Лондоне поп-дуэту Pet Shop Boys награды Godlike Genius ("Богоподобный гений") за вклад в музыку и инновационный подход к творчеству, сообщает Би-би-си.

"Уже три десятилетия Нил Теннант и Крис Лоу расширяют границы поп-музыки, выпускают синглы и альбомы одинаково великолепного качества и стирают грань между изобразительным искусством, музыкой и социальными высказываниями", - сказал главный редактор журнала Майк Уильямс, обосновывая выбор жюри.

О влиянии Pet Shop Boys на свой творческий путь говорили такие разные артисты, как Леди Гага, The Killers, Scissor Sisters, Coldplay и Мадонна.

Церемония вручения наград пройдет 15 февраля на арене O2 Academy в Брикстоне. Ее ведущим станет диджей радио Би-би-си Хью Стивенс. Сам дуэт по случаю выступит с музыкальным номером.

Журнал NME - одно из старейших музыкальных изданий Британии. С 1952 года журнал публиковал чарты популярнейших альбомов и синглов недели.

История наград NME Awards отсчитывается с 1953 года. Награда "Богоподобный гений" за вклад в музыкальную культуру вручается с 1994 года: ее первым лауреатом стал ныне покойный радиоведущий Би-би-си Джон Пил, известный своим талантом находить и продвигать новых артистов.

Также среди лауреатов Godlike Genius - The Cure, U2, Primal Scream и Blondie. В прошлом году титул ушел в руки британской группы Coldplay.

Фото: GETTY IMAGES

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