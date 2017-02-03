Белые медведи пришли в заброшенный поселок на Чукотке и "катались" с горок
3 февраля 2017, 08:54
"Следы" первооткрывателей сезона удалось обнаружить инспекторам во время патрулирования двух участков национального парка.
Инспекторы нацпарка "Берингия" на Чукотке обнаружили многочисленные следы белых медведей, которые пришли в заброшенный поселок в поисках пищи и "катались" с горок, сообщает РИА Новости.
"Следы" первооткрывателей сезона удалось обнаружить инспекторам во время патрулирования двух участков национального парка. Плановый выезд инспекторов для патрулирования территории состоялся 1 февраля.
"Осматривая побережье и ледовую обстановку моря в районе косы Аван, инспекторами неожиданно были обнаружены следы белого медведя, который не только прошелся по бывшему поселению Аван, но также прокатился с горки, вырыл три глубокие ямы в тех местах, где культурный слой бывшего жилища, засыпанный глубоким снегом, издает запах жира", — говорится в сообщении.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842388-c04f6ef85cfd34112757d20529c991c1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...