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Белые медведи пришли в заброшенный поселок на Чукотке и "катались" с горок

3 февраля 2017, 08:54

"Следы" первооткрывателей сезона удалось обнаружить инспекторам во время патрулирования двух участков национального парка.


Инспекторы нацпарка "Берингия" на Чукотке обнаружили многочисленные следы белых медведей, которые пришли в заброшенный поселок в поисках пищи и "катались" с горок, сообщает РИА Новости.

"Следы" первооткрывателей сезона удалось обнаружить инспекторам во время патрулирования двух участков национального парка. Плановый выезд инспекторов для патрулирования территории состоялся 1 февраля.

"Осматривая побережье и ледовую обстановку моря в районе косы Аван, инспекторами неожиданно были обнаружены следы белого медведя, который не только прошелся по бывшему поселению Аван, но также прокатился с горки, вырыл три глубокие ямы в тех местах, где культурный слой бывшего жилища, засыпанный глубоким снегом, издает запах жира", — говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости

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