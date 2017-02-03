Дело Нанаева: показания суду дал "парень в капюшоне"
3 февраля 2017, 09:17
На очередном судебном заседании по делу о смерти баскетболиста Игоря Нанаева суд пытался выяснить, какую роль в произошедшем играл проходящий по делу свидетелем чемпион Казахстана по казакша курес Мейербек Рахимов.
На очередном судебном заседании по громкому делу о смерти баскетболиста Игоря Нанаева показания суду дал свидетель, которого на предыдущих судебных заседаниях окрестили "парень в капюшоне".
Напомним, на предыдущих судебных заседаниях свидетели Даниил Кузнецов и Ботагоз Амренова рассказали суду, что в толпе, стоящей возле головы Игоря Нанаева, находился парень в темной куртке и капюшоне, который наносил удары ногой по голове баскетболиста.
В ходе следствия Кузнецов утверждал, что "он увидел, что из толпы, находящейся вблизи Нанаева, появился парень в темной куртке, который нанес два удара по голове лежащего Нанаева…".
"Возможно, это был тот парень, который надевал капюшон на том видео, где драка началась. Но я не уверен", — отметил Даниил Кузнецов на одном из судебных заседаний.
"Вы можете утверждать, что это был тот парень, который был на видео?" — спросил процессуальный прокурор.
"Нет, не могу утверждать, но по телосложению похож", — заключил Кузнецов.
О парне в капюшоне говорила и свидетель Амренова.
"Я увидела, что Игорь лежит. Я видела, что Кайбаров пнул Игоря по голове, еще три незнакомых мне парня в темной одежде стояли возле его головы, и двое пнули Нанаева тоже в область головы. Один был в капюшоне", — давала показания суду Амренова.
При изучении видеоматериалов и свидетельских показаний выясняется, что в тот вечер возле клуба было несколько человек в темных куртках, но в капюшоне был только один человек – свидетель Рахимов. Это подтвердил на последнем судебном заседании и допрошенный в качестве свидетеля студент Бари Тулеев.
"Я не могу утверждать, что это был Рахимов, его лица я не рассмотрел. Но то, что там был только один парень в капюшоне, подтверждаю. Это абсолютно точно", — подчеркнул свидетель Тулеев.
Мейербек Рахимов – студент 1 курса факультета физкультуры и спорта Северо-Казахстанского государственного университета им. Манаша Козыбаева. Занимается борьбой казакша курес, мастер спорта, с ноября 2016 года — чемпион Казахстана.
Отметим, что нестыковки в его показаниях суду начались еще даже до того, как он начал говорить. Перед началом заседания он сослался на то, что плохо владеет русским языком и ему требуется переводчик. Однако показания следователю он давал на русском языке, на часть вопросов, отвечая на казахском, протокол допроса был составлен на русском языке, его он читал и подписывал. Переводчика свидетелю суд предоставил.
Из показаний свидетеля Рахимова следует, что из подсудимых он знает Динаша Кайбарова и Бауржана Макатова.
"Вы с ними в каких отношениях состояли?" – задала вопрос государственный обвинитель Алия Муратова.
"Пару раз видел", — ответил Рахимов.
"Где?", — уточнила прокурор.
"В городе"
"А в университете видели?"
"Бауржана видел…"
"Общались? "
"Нет. Я так знал их, но не общался", — подчеркнул Рахимов.
Между тем, забегая вперед, отмечу, что Рахимов, Макатов и Кайбаров – выходцы из одного района – Шал акына.
Из показаний Рахимова следует, что "в тот вечер он пришел в клуб с другом Раимбеком Алпысовым".
"Не помню, во сколько собрался идти домой, Раимбека не мог найти, вышел на улицу. На углу клуба была толпа народа, пошел посмотреть – нет ли там друга, в этот момент началась драка… Дрались Динаш и русский парень. Динаш нанес один удар, потом русский парень отбежал, все пошли за ним в ту сторону, а я постоял немного и пошел домой…", — констатировал свидетель Рахимов.
"То есть вы в ту сторону вместе со всеми не пошли?", — уточнила государственный обвинитель.
"Не знаю… Пять месяцев прошло, я не помню", — ответил Рахимов.
"Вы не забывайте, что даете показания под присягой! Постарайтесь максимально вспомнить события той ночи. Вы пошли или не пошли за толпой?", — спросила прокурор Алия Муратова.
"Чуть-чуть подошел, но дальше не ходил…", — ответил Рахимов.
"Вы лежащего на асфальте Нанаева видели, подходили к нему?", — уточнила прокурор.
"Нет…"
"Вы где в этот момент были?"
"Домой ушел", — настаивает на показаниях Рахимов.
Он подтвердил, что в тот вечер был в черной куртке с капюшоном
"По видео видно, что вы находитесь очень близко к Нанаеву и Кайбарову. В связи с чем так происходило?", — задала вопрос прокурор.
"Просто смотрел"
"Какие-либо телесные повреждения вы наносили лицу европейской национальности?", — спросила государственный обвинитель.
"Нет", — ответил Рахимов.
"К Кайбарову подходили? Общались?"
"Нет"
"Вы видели — один удар он нанес?", — уточнила прокурор.
"Да".
Основными ответами на вопросы, заданными свидетелю в ходе судебного заседания были – не знаю, не видел, не помню, не обращал внимания, не смотрел, было темно, было давно. Чтобы прояснить память свидетеля, была продемонстрирована запись с камер видеонаблюдения.
"На видео четко видно, что, когда Нанаев отбегает, вы идете вместе со всеми за ним. Тут же начинается вторая серия ударов, где вы были в это время?", — задала вопрос сторона защиты.
"Я не знаю…", — ответил свидетель.
Сторона защиты отметила следователю, что в ходе досудебного расследования свидетель Рахимов давал другие показания.
"Вот ваши показания: около трех часов ночи я потерял Раимбека, который уходил танцевать, поэтому я стал искать его по залу. Не нашел и вышел на улицу… Слева от крыльца клуба находилась группа парней, я пошел к ним, так как думал, что там может быть Раимбек. Когда подошел к краю крыльца, то чуть дальше увидел ранее малознакомого парня по имени Динаш, который общался с ранее мне не знакомым парнем европейской национальности высокого роста, как позже мне стало известно это был Нанаев…. Я подошел к Динашу и спросил у него о произошедшем, так как видел, что поблизости находятся много парней. В ответ Динаш сказал, что все нормально. Было видно, что Динаш с Нанаевым разговаривают на повышенных тонах… Я стоял рядом с Динашем, наблюдал. В какой-то момент я увидел, что Динаш два или три раза ударил Нанаева по лицу. Нанаев отбежал в сторону, рядом происходила еще одна драка между парнем азиатской национальности и парнем европейской национальности. Увидев, что возможно произойдет серьезная драка, я сразу направился к входу в клуб, позвонил другу Раимбеку, сказал, что собираюсь домой. В ответ Раимбек сказал, что остается в клубе, после чего я направился пешком в общежитие", — зачитал показания свидетеля адвокат Аубакиров, представляющий интересы подсудимого Мендыбаева.
"Вы сейчас на суде сказали, что видели один удар… Так сколько вы видели ударов – один или два-три?", — спросил адвокат.
"Точно не помню", — ответил Рахимов.
"Вы говорили, что с Динашем не разговаривали…"
"Точно не помню, в тот день приехал с соревнований уставший", — настаивал Рахимов.
Адвокат Бржанова, представляющая интересы подсудимого Макатова, напомнила свидетелю, что он давали подписку, что будет говорить правду, и предупрежден об уголовной ответственности за то, что скажет неправду.
"Вот вы сказали, что после первого удара ушли… Сейчас, после просмотра видео, по-другому начали говорить… Затем вы сказали, что другой какой-то драки вы не видели, но в протоколе допроса указано, что вы указываете на еще одну драку. Вы подходили к парням, которые во второй драке дрались?", — спросила Бржанова.
"Нет".
"Вы занимаетесь борьбой… Травмы головы получали?", — спросила адвокат. "Не знаю, нет…" "Вы настаиваете, что ко второй драке не подходили?".
Впервые в ходе судебного разбирательства слово попросил подсудимый.
Подсудимый Бауржан Макатов спросил: "Свидетель, почему вы не договариваете? Вы подходили и видели, как я дрался с Македоновым и вы разнимали… В момент, когда он меня отпустил, я смотрю – передо мной вы стоите. Вы меня спросили – что случилось? Я вам сказал – не знаю, что случилось. Через несколько дней мы с вами случайно встретились на Ленина (центральная улица Петропавловска — Конституции Казахстана – прим.ред.), и я вам сказал: "Спасибо, что разнял"… Разве это не так?"
"Не было такого", — утверждает Рахимов.
"Сколько времени мы с вами знакомы?", — спросил подсудимый Макатов. "С тех пор когда учились в интернате…", — ответил Рахимов. "Вы меня хорошо знаете, я вас хорошо знаю", — подчеркнул Макатов.
"Да", — согласился Рахимов.
"Я вас видел так же близко и четко, как вот сейчас этот столб вижу. Вы стояли прямо передо мной…", — утверждал Макатов.
"Такого не было", — парировал свидетель Рахимов.
"Я говорю всю правду", – обратился подсудимый Макатов к председательствующему судье.
Сторона защиты подчеркнула, что Рахимов знаком с Кайбаровым, они выходцы из одного района.
"По видео мы видим, что вы находитесь рядом с ним… Он дерется с Нанаевым, когда они переходят на другое место, драка продолжается… У вас что нет мужской солидарности? Вы говорите, что ушли. То есть в первом эпизоде вы там стояли рядом, а потом бросили товарища и ушли… Нелогично как-то!", — подчеркнула сторона защиты.
Судья Михаил Гусев в свою очередь задал вопрос свидетелю: "Вы достаточно молоды, спортивны… Почему у вас такая слабая память?".
"Не знаю", — ответил Рахимов. "Вы стоите рядом. Вы думаете, это не дает основание полагать, что вы стоите, чтобы оказать поддержку своему товарищу…
Вы хотите сказать, что развернулись и ушли… Сейчас вы будете говорить, что ничего не помните… Суд даст оценку вашим показаниям. Вы думаете, мы просто сидим и слушаем вас, как вы ничего не помните. Есть свидетели, которые указывают, что вы были там и потом", — возмутился судья Михаил Гусев.
Свидетелю Амреновой был задан заключительный вопрос: "Вы давали показания, что парень в черной куртке в капюшоне наносил удары по голове Нанаева. Вы настаиваете на этих показаниях?".
"Да", — ответила Амренова.
"Это был Рахимов?", — уточнил председательствующий судья.
"Он стоял полубоком, но куртка была та же", — ответила Амренова.
В том, какую роль сыграл в смертельной драке чемпион Казахстана по казакша курес Мейербек Рахимов, суду предстоит разобраться. Однако уже сейчас понятно, что свидетель многое не договаривает. К слову, следствие допрашивало Рахимова в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. По сути дела, это не просто свидетель, а свидетель под подозрением, либо заподозренное лицо.
И еще один факт — после той роковой ночи Рахимов уехал на чемпионат Казахстана в Кызылорду, полиция доставила его для допроса в Петропавловск из Кокшетау, куда он приехал из Кызылорды на поезде после окончания чемпионата.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков
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