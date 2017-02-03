Дело Нанаева: показания суду дал "парень в капюшоне"

Сторона защиты отметила следователю, что в ходе досудебного расследования свидетель Рахимов давал другие показания.

"Вот ваши показания: около трех часов ночи я потерял Раимбека, который уходил танцевать, поэтому я стал искать его по залу. Не нашел и вышел на улицу… Слева от крыльца клуба находилась группа парней, я пошел к ним, так как думал, что там может быть Раимбек. Когда подошел к краю крыльца, то чуть дальше увидел ранее малознакомого парня по имени Динаш, который общался с ранее мне не знакомым парнем европейской национальности высокого роста, как позже мне стало известно это был Нанаев…. Я подошел к Динашу и спросил у него о произошедшем, так как видел, что поблизости находятся много парней. В ответ Динаш сказал, что все нормально. Было видно, что Динаш с Нанаевым разговаривают на повышенных тонах… Я стоял рядом с Динашем, наблюдал. В какой-то момент я увидел, что Динаш два или три раза ударил Нанаева по лицу. Нанаев отбежал в сторону, рядом происходила еще одна драка между парнем азиатской национальности и парнем европейской национальности. Увидев, что возможно произойдет серьезная драка, я сразу направился к входу в клуб, позвонил другу Раимбеку, сказал, что собираюсь домой. В ответ Раимбек сказал, что остается в клубе, после чего я направился пешком в общежитие", — зачитал показания свидетеля адвокат Аубакиров, представляющий интересы подсудимого Мендыбаева.



