Новый посол США в ООН пообещала не снимать санкции с РФ до возврата Крыма
3 февраля 2017, 09:18
Американского постпреда поддержал британский коллега, а представитель России в ответ предложил ему вернуть Мальвинские острова и Гибралтар.
Введенные против России санкции будут действовать до тех пор, пока Москва не вернет Крым Киеву, заявила в четверг постпред США при ООН Никки Хейли, передает "Интерфакс".
"Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - сказал она в своем первом выступлении в СБ ООН.
"Санкции против России не могут быть сняты, пока это не произойдет. Народ Украины должен решать будущее своей страны", - поддержал ее постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.
В конце заседания постпред РФ при ООН Виталий Чуркин взял слово и напомнил Хейли, которая затронула во время выступления вопросы о Крыме, что "в конституции США прозвучали такие замечательные исторические слова: "мы, народ". "Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме... Кстати, это волеизъявление было впоследствии подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенного соответствующими западными институтами", - отметил российский дипломат.
Он добавил, что "вновь о проблеме Крыма, причем довольно агрессивно, как всегда, говорил представитель Соединенного Королевства, вновь почему-то высказав, что кризис на Украине начался именно с Крыма". Не могу не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне", - подчеркнул Чуркин.
Обращаясь к представителю Великобритании он сказал: "Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу, тогда ваша советь будет, может быть, чуть более чиста, и вы сможете рассуждать на другие темы".
Фото: Reuters
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