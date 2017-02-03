При обрушении жилого дома в Китае погибли семь человек
3 февраля 2017, 09:27
На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и поиску выживших.
Жертвами обрушения нескольких секций пятиэтажного жилого дома в городе Вэньчжоу на Востоке Китая стали семь человек, еще двое находятся в больнице на лечении. Такие данные местного правительства приводит портал Sina, передает ТАСС.
Строения обрушились в четверг утром в деревне Дахуэй уезда Вэньчэн города Вэньчжоу (провинция Чжэцзян). В результате девять человек оказались под завалами. Спасателям удалось вызволить на поверхность всех, кто был заблокирован под рухнувшей конструкцией домов. Трое из них были найдены в пятницу.
По последним данным, семь человек погибли, еще двое получили травмы и находятся на лечении в больнице. Среди выживших - 63-летняя женщина, которую удалось обнаружить и спасти после того, как она сделала телефонный звонок, находясь под завалами.
В настоящее время местные власти продолжают работу на месте трагедии, ведется расследование причин обрушения.
Иван Каргапольцев
Фото © EPA/STRINGER
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