При обрушении жилого дома в Китае погибли семь человек

Жертвами обрушения нескольких секций пятиэтажного жилого дома в городе Вэньчжоу на Востоке Китая стали семь человек, еще двое находятся в больнице на лечении. Такие данные местного правительства приводит портал Sina,

Строения обрушились в четверг утром в деревне Дахуэй уезда Вэньчэн города Вэньчжоу (провинция Чжэцзян). В результате девять человек оказались под завалами. Спасателям удалось вызволить на поверхность всех, кто был заблокирован под рухнувшей конструкцией домов. Трое из них были найдены в пятницу.





По последним данным, семь человек погибли, еще двое получили травмы и находятся на лечении в больнице. Среди выживших - 63-летняя женщина, которую удалось обнаружить и спасти после того, как она сделала телефонный звонок, находясь под завалами.





В настоящее время местные власти продолжают работу на месте трагедии, ведется расследование причин обрушения.



